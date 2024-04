Změny ve VMware otevírají diskuse v českých firmách: Proxmox jako výkonná a bezplatná alternativa

Proxmox se vyznačuje výkonným řešením pro správu virtualizovaných serverů a kontejnerů, které poskytuje uživatelům nejen úplnou svobodu od licenčních poplatků, ale také rozšířené možnosti pro zajištění bezpečné a efektivní IT infrastruktury.

„Vzhledem k nedávným změnám v licenční politice VMware, které mohou v extrémních případech vést až k dvanáctinásobnému navýšení poplatků za jejich služby, není překvapením, že technologičtí manažeři v českých společnostech hledají alternativy. V současné situaci, kdy nespokojenost a nejistota vyvolaná akvizicí společnosti Broadcom dosahují vrcholu, se přechod na alternativy jako Proxmox jeví jako klíčový krok k zachování kontroly nad IT výdaji,” říká Damir Špoljarič, CEO vshosting.

Přechod na Proxmox může českým firmám přinést řadu klíčových výhod:

? Nulové licenční poplatky: Jako open-source řešení Proxmox nevyžaduje licenční poplatky, což firmám umožňuje dosáhnout výrazných úspor.

? Výkonnost a škálovatelnost: Proxmox zajišťuje spolehlivé řešení i pro náročné pracovní zatížení s podporou pro clustery a live migraci.

? Zabezpečení: Integrované bezpečnostní funkce včetně firewallu, šifrování a autentizace uživatelů chrání citlivá data a infrastrukturu.

Uživatelská přívětivost: Intuitivní webové rozhraní Proxmoxu usnadňuje správu a dohled nad virtuálními prostředími a přispívá k dlouhodobé úspoře provozních nákladů.

Spolupráce se zkušeným technologickým partnerem, jako je vshosting, přináší do procesu přechodu na Proxmox rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné pro efektivní a hladkou realizaci. Vshosting se zaměřuje na hloubkovou analýzu IT prostředí svých klientů, na základě které vypracovává strategické plány přizpůsobené specifickým potřebám a cílům každého podnikání. Tyto plány jsou zaměřeny na optimalizaci infrastruktury a zahrnují vývoj migračních strategií a metodik. Cílem je zajistit, aby migrace proběhla hladce, s minimálním přerušením běžných operací.

Vshosting také poskytuje podrobné poradenství a asistenci v průběhu celého migračního procesu. Díky dlouholetým zkušenostem s implementacemi Proxmoxu v různých klientských instalacích a jeho dlouhodobému využívání v interních systémech, vshosting nabízí ověřená řešení, která zvyšují spolehlivost a efektivitu IT systémů.

Specializovaná podpora a služby nabízené vshostingem jsou klíčové pro úspěšnou transformaci IT infrastruktury, minimalizaci rizik a maximalizaci efektivity a bezpečnosti. Výsledkem je modernější, flexibilnější a ekonomicky výhodnější IT infrastruktura pro podniky, která jim umožňuje lépe reagovat na měnící se tržní podmínky a technologické požadavky. Rozhodnutí pro Proxmox, podpořené dlouholetými zkušenostmi a odborností vshostingu, tak otevírá dveře k efektivnější a bezpečnější budoucnosti v oblasti IT.

Společnost vshosting je největším poskytovatelem prémiového hostingu v České republice. Vznikla v roce 2006 a k dnešnímu dni pečuje o více než 8000 serverů českých i zahraničních internetových projektů. Mezi internetové servery, kterým zajišťuje vshosting provoz, patří například internetové obchody GymBeam, Košík.cz, Notino, Pilulka a stovky dalších, ale i technologické společnosti jako Shoptet nebo Shopsys. Firma vshosting hostuje více než 60 % českého a slovenského e-commerce trhu a disponuje vlastním datacentrem. Více informací najdete zde.