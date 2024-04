Zpěvák Jaroslav Albert Kronek vyráží s kapelou Alband na turné „Blízko nás tour 2024“

Koncertní šňůra, čítající více jak tři desítky zastávek, připomene všem věrným fanouškům tohoto charismatického zpěváka jednak staré oblíbené pecky Kernu, ale zároveň samozřejmě představí i to nejnovější z dílny Albandu, který si připomíná výročí založení – na scéně je polokulatých patnáct let. A aby těch jubileí nebylo málo, tak v sobotu 11. května 2024 oslaví samotný Jaroslav Albert Kronek své sedmdesátiny.

„Ten, kdo nechal vstoupit do našich životů matematiku, čísla a grafy, měl by to zase všechno rychle zrušit. Pořád nějaké letopočty, data, kalendáře, furt něco zatrhujeme, podtrhujeme a kroužkujeme. Těch diářů, lístečků a virtuálních pamětí… Pořád se to zahušťuje, opakuje a zůstává to pevné, ukotvené v prostoru a čase. Jenom člověk se mění. Ještě nedávno mě moje mamka napomínala: „Jaro, rychle se sebou něco dělej, seš jenom o dvacet let mladší než já!“ Tak to jsem se teda podruhé zachvěl. Poprvé to bylo, když končilo ono veselé „cet“ a začalo se zdůrazňovat „desát“. Takže si letos ten krásný rok 1954 nějak letmo připomenu a trošinku zpomalím. Tohle „Blízko nás tour“ se při pohledu do fermanu jeví, jako hodně husté a pestré. Čím si už ale udělat ten život zajímavější a bohatší než tím, co člověka baví a co má rád. Navíc toto tour může být i výjimečné, když nebudou rupat struny, vydrží mi hlas a budou chodit lidi,“ říká Jaroslav Albert Kronek, kterého na nastávající sérii speciálních koncertů doprovodí jeho mnohaletý textařský, pěvecký a basový parťák Libor Machata, kytarista Michal Pospíšil a bubeník Víťa Franěk.

„Blízko nás tour 2024“ odstartuje už 16. března ve Vyškově, pak následuje v průběhu roku více jak třicet koncertů napříč celou republikou a všechno vyvrcholí narozeninovým koncertem Jaroslava Alberta Kronka 7. listopadu v legendárním brněnském Semilassu. Celá skupina se na letošní rok moc těší. Fanouškům a posluchačům nabídneme průřez všemi obdobími, kterých byl náš zpěvák součástí,“ doplňuje bubeník Víťa Franěk.

Zpěvák, textař a skladatel Jaroslav Albert Kronek je znám především z dlouholetého působení ve skupině Kern, která má na svém kontě hity jako je Blízko nás, Exploze snů či To jsme my, je vítězem Zlatého trianglu a získala třetí místo v anketě Zlatý slavík. Se svou současnou skupinou Alband natočil v nedávné době maxisingl, z něhož vzešel velký hit Kalimba, který v současné době na YouTube atakuje stotisícovou hranici sledovanosti.

