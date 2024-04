Důležité je přijmout svoji identitu a bojovat za svá práva, říká manažerka Klára Sobotková

Sobotková však není jen manažerkou, ale i matkou dvou dcer. Tato zkušenost ji inspirovala k založení sítě školek Nekonečný příběh, které mají za cíl vytvořit dětem místo, kde mohou přirozeně růst, rozvíjet se a prožívat pohádkové dětství.

V rozhovoru pro deník Metro Sobotková prozradila, jak je vůbec možné udržet si svou pozici v mužském světě, přiznala, zda měla někdy v životě pocit, že by některé věci dopadly jinak, kdyby byla muž, a vysvětlila, co ji přivedlo k založení sítě školek a jak skloubila kariéru s rodinným životem.

Je vůbec možné udržet si svou pozici v mužském světě?

Udržet si svou pozici v mužském světě může být náročné, ale není to nemožné. Klíčem je být autentická, sebevědomá a umět přiznat, že něco nevím. V průmyslovém developmentu, ve kterém pracuji již 17 let, se setkávám ve většině případů s muži, kteří jsou špičkami ve svých oborech, nebojí se s vámi sdílet zkušenosti a umějí přijmout i odlišné názory. Tato otevřenost a ochota k dialogu vytvářejí prostředí, kde se mohu neustále učit a rozvíjet. Mým cílem je nejen udržet si svou pozici, ale také přispět k posilování diverzity v tomto prostředí, protože věřím, že různorodost názorů a zkušeností přináší nejlepší výsledky.

Měla jste někdy v životě pocit, že by některé věci dopadly jinak, kdybyste byla muž?

Ano, určitě jsem zažila momenty, kdy jsem cítila, že by se ke mně ostatní mohli chovat jinak. Ale věřím, že každý má své vlastní výzvy a překážky, bez ohledu na pohlaví. Důležité je přijmout svou identitu a bojovat za svá práva a respekt, bez ohledu na to, kdo jste.

Jak dokážete skloubit kariéru s rodinným životem?

Skloubení kariéry a rodinného života je výzva pro mnoho lidí, bez ohledu na pohlaví. Je to proces, který vyžaduje rovnováhu, kompromisy a podporu ze strany celé rodiny. Jistě to není jednoduché a daň si to určitě vybírá především na nedostatku času.



Stojíte za sítěmi školek, které mají za cíl vytvořit dětem místo, kde mohou přirozeně růst, rozvíjet se a prožívat pohádkové dětství. Co vás k projektu přivedlo?

Měla jsem dvě motivace. Ta první spočívala v tom, že jsem hledala perfektní školku pro moji prvorozenou dcerku. Vytvořila jsem si tabulku se všemi kritérii, a nenašla žádnou, která by mi vyhovovala. Jako pracující matka jsem navíc byla omezená tím, že jsem musela hledat jen v blízkosti domu. Druhý motiv byl vytvořit místo, i když pro velmi omezený počet dětí a rodin, kde se děti mohou cítit bezpečně a mohou se rozvíjet. Věřím, že každé dítě si zaslouží pohádkové dětství.

Proč je podle vás důležité klást důraz na budoucnost dětí a rodin?

Budoucnost dětí a rodin je základem každé společnosti. Investování do vzdělání, zdraví a šťastného dětství má podle mého názoru dlouhodobé pozitivní dopady na celou společnost. Klást důraz na jejich budoucnost znamená investovat do budoucnosti naší společnosti jako celku. Je to investice do lepšího a spravedlivějšího světa pro nás všechny.