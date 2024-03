Jaro s dětmi: hračky, známé ilustrace, ledové sochy nebo městská hra

Švankmajer, Zmatlíková, Baránková, Němečková. Možná že ne všechna jména budete dobře znát, ale jejich díla velmi pravděpodobně ano. Tito umělci jsou spojeni i s tvorbou pro děti a nyní je i správný čas se na jejich výtvory podívat.

Celoživotní dílo

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře představuje celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Známý filmový režisér, animátor, spisovatel a výtvarník oslaví letos v září devadesát let a v GASK je k vidění výstava Disegno interno, která nabízí všechny tvůrčí oblasti, do nichž tento český surrealista zasáhl. Nenechte si ujít komentované prohlídky. Expozice potrvá do 4. srpna.

Honzíkova cesta nebo Děti z Bullerbynu

Od listopadu minulého roku, kdy by oslavila známá česká ilustrátorka Helena Zmatlíková stovku, je ve Chvalském zámku výstava, která mapuje její dílo. Mezi nejznámější tituly, které ilustrovala, patří Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Deník kocoura Modroočka nebo Putování za švestkovou vůní. Na její tvorbu se můžete podívat až do 12. května. Nyní probíhá i pátrací hra pro děti Z deníku kocoura Modroočka.

Pocta v Krumlově

Tři medvědí muzikanti Bim, Bam a Bum, Lískulka, Broučci, Pírko nebo obrázkové zpěvníky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře patří mezi nejznámější výtvarná zpracování oceňované české ilustrátorky Vlasty Baránkové. Její ilustrace doprovázejí přes 140 tuzemských i zahraničních knižních titulů a dodnes jsou silnými motivy večerníčků pro děti v Česku i na Slovensku. Výstava BIM, BAM, BUM v Českém Krumlově je poctou Baránkové a vznikla při příležitosti jejích osmdesátin.

Zpívánky

V 90. letech 20. století patřil k velmi oblíbeným podvečerním programům pro malé diváky zpěvník tradičních lidových písniček a říkadel Zpívánky. Autorkou grafického vizuálu úvodní znělky je Kornelie Němečková, známá česká výtvarnice a ilustrátorka. Její dílo je k vidění do 21. dubna v rámci výstavy Kouzlení Kornelie Němečkové ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Ráje hraček

Kde bydlely panenky našich maminek a babiček. To je název výstavy ze soukromé sbírky Lukáše Novotného v Novém Strašecí. K vidění je do 20. dubna. V Městském muzeu a galerii v Hlinsku je už jenom do 17. března expozice S hračkou kolem světa. Představuje část sbírky dřevěných hraček Františka Kyncla, tentokrát ze zahraničí.

Prototypekla

V Galerii XY v Olomouci je otevřena interaktivní výstava pro celou rodinu Prototypekla. Stojí za ní kolektiv scénografů, techniků, výtvarníků, ředitelů, performerů, programátorů, a hlavně vášnivých kutilů Omlouvámesepardón. Ti se zabývají především architekturou, instalacemi a jejich realizací se vším všudy.