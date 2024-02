Lovec izolátorů umí ve sklepě vyčarovat blesky. Vydejte se k němu na návštěvu

Přijíždíme k malebnému rybníčku u Obrataně nedaleko Pelhřimova, u něhož stojí velká budova bývalého mlýna. Kolem je klid a u vstupní brány nás vítá hromada elektrických součástek. Za vraty potkáváme energického pána, který spokojeně umývá jeden ze svých nových kousků do sbírky.

„Tenhle jsem si přivezl z posledního lovu,“ říká nám na přivítanou František Daněk, majitel největší sbírky izolátorů a bleskojistek v Evropě. A já se jen z představy té ledové vody chvěju zimou. Na koupání pod hadicí není zrovna ideální počasí. Daněk pokládá izolátor, vypíná vodu a jde nám představit své celoživotní bohatství. Už se nemůžeme dočkat, až budeme v teple.

Izolátory z celého světa

Dům má celkem tři rozsáhlá patra, všechna jsou plná polic s úhledně vyskládanými a označenými izolátory.

Sběratel František Daněk „na lovu“

„Každý kousek má inventární štítek a číslo, v tabulce mám pak uvedeno například, odkud je a jak je starý,“ popisuje Daněk.

Izolátory sbírá už od dětství. Tehdy jej zaujaly tyto elektrické součástky, které našel v potoce. Sbírka je tedy od té doby skutečně obsáhlá. „Mám něco kolem osmi tisíc izolátorů a skoro tisíc bleskojistek z celého světa – z Ameriky, Austrálie, Ruska, a dokonce i z Afriky,“ doplňuje Daněk. Izolátory tu jsou od těch nejmenších o velikosti jednoho centimetru až po čtyřmetrové kousky vážící víc než tisíc kilogramů.

Speciální prostory má Daněk na elektrické součástky takzvaně na výměnu – vyměňuje je s ostatními sběrateli za jiné, mnohdy i vzácnější exempláře.

Některé kousky vypadají jako hrníčky nějakého vodníka.

„Je to jeden ze způsobů, jak sbírku rozšiřovat o zajímavé kousky,“ vysvětluje Daněk. Vedle výměny jsou mu nápomocné kontakty s výrobci nebo zkušebními laboratořemi v pražských Běchovicích, kde se nové izolátory testují. Své exponáty také získává takzvaně na lovu – objíždí například staré areály nebo budovy a „loví“ tam izolátory.

Blesky ve sklepě

Skutečná podívaná přichází ve sklepě, kde nám Daněk ukazuje takový malý test izolátoru, kdy pomocí vysokého napětí vytváří něco jako blesky. Něco podobného se v podstatě děje v laboratořích ve zmiňovaných Běchovicích, když se zkoumá odolnost a vlastnosti izolátorů. Tyto blesky si v domácích podmínkách Daněk vytváří za pomoci vyřazených měřicích transformátorů z rozvoden. Jejich prostým obráceným zapojením získá ze standardního síťového napětí velmi vysoké, schopné vyčarovat výboje mezi izolátory.

Původně měl Daněk v plánu sbírku zpřístupnit jako muzeum. Odradily ho ale požadavky jako například na počty toalet pro návštěvníky.

„Řekl jsem si, že to tedy nechám jako soukromou sbírku, kterou budu ukazovat zájemcům. Je to, jako bych si tak bral návštěvu domů,“ svěřuje nám Daněk. Sbírka je státní, takže je chráněna Ministerstvem kultury. Více v boxu. Její část, asi tři sta exponátů, je v současnosti k vidění na výstavě Volt-Age v Humpolci, a to až do do příští neděle.