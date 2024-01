Jak najít rovnováhu mezi rodinou a kariérou? Buďte trochu sobecké, radí ženám mentorka

„Ráda na svou rodinu koukám tak trochu z nadhledu. Díky tomu si mohu uvědomit, co je pro nás všechny důležité. Ženy totiž nejvíce frustrují věci, které dělají pro někoho jiného, a nikoliv pro sebe samé,“ říká pro deník Metro Lucie Dědková a dodává, že pro ni je důležité být většinu času spokojená s tím, co dělá.

„Svůj život jsem si rozdělila do čtyř oblastí, kterým přizpůsobuji každodenní program. Jedná se o můj čas na práci, čas, kdy si hraji s dětmi, čas, který trávím s partnerem a čas, kdy se věnuji jen sama sobě. Pak přirozeně nezbývá tolik prostoru na úklid nebo vaření. Nebojím se však říkat ne a to mě osvobozuje. Vždycky se dá totiž najít kompromis či jiné řešení,“ tvrdí Dědková.

Pocit viny je jen v hlavě

Dvojice amerických vědkyň v jednom ze svých výzkumů zjistila, že používání chytrých telefonů během společných chvil s dětmi může snižovat pozornost rodičů, a tím oslabovat společný vztah.

„Často se setkávám s tím, že maminky hledají únik od každodenního stresu a schovávají se za obrazovku mobilního telefonu. Když se celý den snaží vše stihnout a na chvíli se zastaví, potřebují vypnout,“ líčí Dědková a dodává, že by matky měly být s dětmi vědomě přítomné.

„Pocit viny z toho, že často pracuji, totiž mizí, pokud vidím, že jsou mé děti spokojené. Když jsme spolu, dávám jim veškerou pozornost,“ komentuje pro Metro Dědková.

Podle ní pocit viny opadne ve chvíli, pokud jsou ženy vědomě přesvědčeny, že pro své děti dělají maximum. „Pokud ho přesto máte, tak vždy radím: ptejte se proč. Co potřebuji? V čem mám pocit, že zanedbávám své děti? Co musím udělat, abych ten pocit neměla? A pokud máte větší děti, mají takový pocit i ony, nebo je to pouze váš dojem? Někdy jen stačí si v hlavě položit pár úderných otázek,“ radí mentorka.

Život podle představ

Lidé zastávají v životě různé role. Ty se mění podle věku, pohlaví, ale také přístupu. „Není třeba vyloženě překonávat tradiční mateřské stereotypy. Jde o to žít život podle vlastních představ a potřeb, ne podle očekávání okolí. Pokud žena touží po tom, být doma s dětmi a naplňuje ji to, je to v pořádku stejně tak, jako když se rozhodne věnovat kariéře. Já potřebuji obojí, a proto je pro mě důležitá možnost realizace i mimo domov,“ vysvětluje pro Metro Dědková. Podle ní se v konečném důsledku vnitřní spokojenost odráží i na dětech a také celkové atmosféře v rodině.