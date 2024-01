Brždění tramvají v Praze bude už příští rok hlídat superpočítač

Pětičlánkové, zcela nízkopodlažní tramvaje Škoda ForCity Plus Praha 52T vyjedou do ulic metropole už příští rok. Nejen mezi fanoušky hromadné dopravy jde o velkou věc a někdy i o pořádně horké téma. Existuje ale také celá řada důvodů, proč se na „nové krásky na kolejích“ mohou cestující těšit. V nové tramvaji totiž brzy najdou a ocení celou řadu novinek. A jedna z nich bude na první pohled neviditelná. Chytrý antikolizní systém ovládaný superpočítačem.

Kdo to tady brzdí?

Autorem moderního designu tramvají je tým designérů ze Škoda Group pod vedením Tomáše Chludila. Novinkou bude například i automatický systém sčítání cestujících. Tramvaje budou nově vybaveny takzvaným antikolizním systémem, který má sledovat prostor před tramvají a upozorní řidiče na případnou překážku v cestě. Pokud řidič do určitého okamžiku na informaci systému nezareaguje, tramvaj automaticky zastaví. Na vše má dohlížet superpočítač firmy Škoda, známý jako HYPEX.

„Škoda, která má za úkol snížit pravděpodobnost kolizí v provozu, k tomu využívá kombinaci zdvojené technologie LIDAR (metoda dálkového měření vzdálenosti – pozn. redakce) a HD kamery. A přesné lokalizace pomocí off-line nahraných HD map. Tato sestava umožňuje systému vytvořit virtuální jízdní tunel, ve kterém tramvaj dovede detekovat překážky s přesností na deset centimetrů, poskytovat včasné varování, minimalizovat falešně pozitivní varování a včas aktivovat nouzovou brzdu,“ uvádějí zástupci dopravního podniku s tím, že antikolizní systém pomůže zabránit velkým nehodám a škodám na zdraví i vozidlech. „Antikolizní systém předchází nehodám, zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady. Takto by se dal možná jednoduše charakterizovat v jedné větě,“ dodává pro deník Metro mluvčí firmy Škoda Transportation Jan Švehla.

Testováno ve Finsku

Technologie LIDAR (Light Detection And Ranging) bude v tramvajích zodpovědná za 3D mapování okolí v dosahu stovky až sto padesáti metrů, a to v horizontálním i vertikálním zorném poli. Takzvaná inerciální měřicí jednotka (IMU) pak dá do systému informace o naklonění vozidla, a pomůže tedy tomu, že výstup senzorů antikolizního systému je srovnaný dle profilu trati. Kamera poskytuje 2D snímky ve vysokém rozlišení, které zachytí více detailů.

„Antikolizní systém je možné doplnit i o další funkce, a tím ho přizpůsobit na míru požadavkům jednotlivých zákazníků. Jednou z možností je například přizpůsobení signalizace pro řidiče tak, že její zvuk bude záviset na závažnosti hrozící kolize,“ vysvětlují zástupci Škoda Transportation.

Tramvaj, která se sama řídí

U tramvají, které umějí samy brzdit, ale lidé ze Škodovky končit neplánují. Již druhým rokem proto s dalšími společnostmi v rámci skupiny PPF pracují na vývoji první autonomní tramvaje, jejíž zkušební provoz by měl započít v horizontu několika let na uzavřeném okruhu v Plzni. „Vývoj antikolizního systému tak bude pokračovat dál směrem k realizaci tramvaje budoucnosti,“ uzavírá Švehla.