Řidiče čeká omezení v okolí Barrandovského mostu

Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy: „V následujících dnech, pokud to bude technicky možné, tak tam zachováme dva jízdní pruhy s nějakým omezením. Dopravu ale omezujeme pouze pod mostem na ulici Strakonická. Automobilů se to dotkne minimálně s tím, že se to ale dotkne městské hromadné dopravy, protože ta se bude muset vracet ze svého vyhrazeného jízdního pruhu do jízdního pruhu, který je pro individuální automobilovou dopravu.“

Na mostě jako takovém sice práce probíhat nebudou, ale tím, že se bude celá konstrukce severní části Barrandovského mostu nadzvedávat až o několik centimetrů, tak pro největší dopravní omezení budou vyčleněny noční hodiny, případně víkendy.

Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy: „Během doby výměny ložisek potřebujeme, aby byl most mírně nadzvednutý, to znamená, že tam budou speciální přejezdové prahy. Něco podobného mohli už řidiči vidět na Štěrboholské spojce nebo na Wilsonově. Přes tyto prahy je normálně možné jezdit, ale pouze se tam zřejmě sníží maximální možná rychlost.“

Samotné práce pod Barrandovským mostem, které budou omezovat ulici Strakonická, potrvají až do 17. března. Práce, při kterých bude most nadzvednutý a částečně se tím omezí Smíchovská i Modřanská strana severní poloviny Barrandovského mostu, tak ty potrvají až do 10. února. Zároveň čile probíhají debaty o další fázi oprav Barrandovského mostu. Dvě etapy by se mohly teoreticky sloučit v jednu. Kdy oprava začne a do kdy potrvá, zatím rozhodnuto nebylo.