Zpěvák a skladatel Michal Penk si během koncertu Pop in Symphony zahraje se symfonickým orchestrem

Speciálními hosty koncertu budou kapela Poetika a také zpěvák a skladatel Michal Penk. V průběhu koncertu zazní rovněž songy hvězd, kterými jsou Sia nebo Britney Spears. Dojde i na melodie legend jako ABBA nebo Madonna. Ale návštěvníci uslyší také něco od Lady Gaga, Bruna Marse, Adele, Beyoncé, Pharrella Williamse nebo Rihanny.

Host večera Michal Penk se symfonickým orchestrem vystoupí vůbec poprvé. „Je to pro mě čest, bude to něco úplně nového. Už teď se toho tak trochu bojím, ale zároveň se moc těším,“ říká muzikant, který má přitom vážnou hudbu v oblibě. „Když jsem studoval hru na piano, u vážné muziky jsem začínal a měl jsem ji rád. Bohužel jsem nechodil do školy tak správně, jak jsem měl,“ upřesňuje Penk. V průběhu koncertu zazní orchestrální verze jeho nejznámějšího hitu O bláznech, který složil, když mu bylo pouhých patnáct let.

Poprvé budou mít za zády velký orchestr také členové kapely Poetika. „Za dobu, co existujeme, jsme možnost hraní s celým symfonickým orchestrem ještě neměli. Těšíme se, ale zároveň bereme přípravu na naše poměry až neobvykle vážně, abychom nezničili snahu dalších desítek lidí na pódiu,“ říká lídr kapely Dan Hrdlička. Symfonická hudba je pro něj především synonymum pro emoce.

„Je komplexní a emotivní. Její různé variace a dynamika umí určitě nejen v nás vyvolat různorodou náladu, což je skvělé. Důkazem takové kvality je už jen to, že je tu s námi stovky let. A kromě toho se na symfonický orchestr krásně kouká,“ je přesvědčený Hrdlička.

Koncertní show si budou diváci moci vychutnat v podání orchestru čítajícího na šedesát hudebníků. „Spojení populární a symfonické hudby přináší posluchačům naprosto jinou dimenzi těchto skladeb,“ říká šéfdirigent a zároveň ředitel Bohemian Symphony Orchestra Prague Martin Šanda, který toto hudební těleso v roce 2002 založil.

Od té doby se orchestr účastnil mnoha projektů, například projel několikero evropských turné s rockovými kapelami Deep Purple, Nazareth, Europe, Alice Cooper, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Bonnie Tyler či Uriah Heep, ale také s houslistkou Vanessou Mae či zpěváky Sarah Brightman a Michaelem Bublé. Vstupenky v cenách od 1090 korun jsou k dostání na webu tickets.bsop.eu.