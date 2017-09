Tramvaj T3m ve vozovně v Hloubětíně. DPP , Metro.cz | foto:

30 tratí pro tramvaje: Koleje mají vést na Chodovec i Depo Hostivař

Tři tramvajové trati do pěti let, dalších šestnáct do roku 2030. S takovým plánem Praha počítá v následujících letech. Vyplývá to z dokumentu vypracovaného dopravním podnikem, který včera schválili radní.

Cílem je odlehčit vytíženým autobusovým tahům. Podle radního pro dopravu Petra Dolínka se strategie úprav dělí do tří skupin.

„První na řadě je známý koš investic, který zahrnuje projekty v pokročilém stadiu přípravy. Jde o prodloužení kolejí z Divoké Šárky na Dědinu, druhou tratí je úsek ze Sídliště Barrandov do Slivence. Třetí na ­řadě je pak prodloužení trasy z Modřan na Libuš do blízkosti plánované nové stanice metra D,“ řekl deníku Metro Dolínek. Jen samotná první skupina, která jednotlivé tratě prodlouží vždy zhruba o dva kilometry, vyjde hlavní město na více než dvě miliardy korun. Následuje pak druhá várka šestnácti tratí v čele s tou nejdelší z ­Choceradské přes Chodovec a­ Opatov na Háje s konečnou Jižní Město. Jen tato trasa samotná má mít přes šest kilometrů. „Je třeba si uvědomit, že kolejová doprava je pro příští desetiletí naprosto prioritní. Už jen díky její ekologické stránce,“ dodává Dolínek. Skupina označená trojkou obsahuje 11 záměrů, které chce město do ­roku 2030 zapracovat do­ územní dokumentace. Sem patří třeba prodloužení tramvají v úseku Záběhlická – Bohdalec – Eden – Vršovická, propojení Podbaby se zoo nebo trať z Modřan do­ Komořan.