Balík do ruky neznamená vždy domů. Pošťáci čelí stížnostem

Pošta, PPL, DHL, DPD Doručovatelům chybí lidi.



Když chtěli v DPD na zhruba dva měsíce před Vánocemi navýšit počet zaměstnanců o čtyřicet procent, skoro se jim to nepovedlo. A to začali v létě.



Podle České pošty je shánění zaměstnanců problém všech doručovatelských firem. Na trhu práce je podle nich na těchto typových pozicích prakticky nulová nezaměstnanost.



V případě firmy DHL dostane zákazník lístek do schránky dvakrát. Říkají tomu Not Home karta. Ta oznamuje pokusu o doručení s číslem zásilky, časem pokusu o doručení kurýrem a kontaktem na zákaznický servis.



U PPL mají poměrně unikátní systém, jak donutit své zaměstnance k efektivitě. Za každou nedoručenou zásilku totiž dostane doručovatel jakýsi trestný bod. V případě, že se zásilek sejde příliš mnoho, řidič přichází o určitou finanční částku.



„Dobrý den, doručovací pokus zásilky číslo XYZ ze dne 18. 11. nebyl úspěšný. Balík je uložen na poště,“ přečetla si minulý týden večer ve svém mobilu v esemesce od České pošty překvapená Dagmar Hořelicová. Vzala si totiž v den, avizovaný poštou jako den doručení, volno v práci a čekala ve svém pražském činžovním bytě na pošťáky. „Nikdo však celý den nezazvonil, nezavolal ani nehodil lístek do schránky,“ líčí své zážitky Hořelicová.



Podobnou zkušenost mají za sebou stovky, či dokonce tisíce dalších Čechů. Stížností na praktiky České pošty a dalších zásilkových firem v poslední době doslova plní profily na sociálních sítích i weby zaměřené na stížnosti. Všichni nespokojenci přitom popisují vesměs totéž. Buďto jim pošťáci či jiná zásilková firma hodili lístek do schránky a následně tvrdili, že se pokoušeli zásilku „do ruky“ doručit, či neudělali ani to.

„Když nenajdu ve schránce papír, který by dokazoval, že se pracovníci pošty alespoň pokusili balík doručit, a najdu ho ve schránce tři dny potom, co jsem si balík vyzvedla na poště, pak nechápu, proč mi lžou, že u mě byli,“ stěžuje se na praktiky poštovních doručovatelů čtenářka deníku Metro Veronika Rysová.



To, že k podobným situacím opravdu může docházet, nepopírá ani největší poštovní doručovatel v tuzemsku Česká pošta.

„Tato situace se v objemu přepravovaných balíků bohužel může stát. Důvodem je buď individuální pochybení doručovatele, nebo nedostatečný počet doručovatelů. Není to problém pouze České pošty, ale celého odvětví,“ vysvětluje mluvčí pošty Ivo Vysoudil, podle kterého si může každý stěžovat na kterékoli pobočce České pošty.

Problém s nedostatkem zaměstnanců na pozici doručovatelů hlásí také konkurenční zásilkové firmy jako DPD nebo DHL.

Podle ředitele zásilkové firmy PPL Petra Chvátala by se však z něj neměla stát výmluva. „Nedostatek řidičů je v logistice dlouhodobá záležitost a i my samozřejmě tento problém musíme intenzivně řešit. Není to však za cenu tolerance nekvalitní práce, spíše se snažíme naše spolupracovníky pozitivně motivovat,“ dodává Chvátal.

Firma PPL má přitom ve způsobu doručování s Českou poštou mnoho společného, například to, že v případě nedoručení zásilky mají její zaměstnanci za úkol hodit do schránky lísteček o nedoručení. I to se ale podle čtenářů Metra často neděje.

„Stížnosti zákazníků poukazující na nedostatečnou snahu našich zaměstnanců zásilku doručit zaznamenáváme. Bereme je ale velice vážně. Naše kurýry prošetřujeme a vedeme u každého statistické hodnocení kvality jeho práce,“ doplňuje Chvátal.