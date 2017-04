Bělohorská ulice se promění na bulvár

„Po zapracování připomínek občanů byl vypracován rámcový harmonogram přípravy a následného uskutečnění projektu,“ popisuje náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská. Úsek, u kterého je plánována rekonstrukce, začíná v ulici Dlabačov a končí u křižovatky s Patočkovou.

Studie navázala na nedávnou rekonstrukci tramvajové trati a zastávek. Tehdy sice došlo k výměně kolejí, veřejná prostranství se k lepšímu ale příliš nezměnila.

Podle schváleného časového plánu bude smlouva se zhotovitelem podepsána do 26 měsíců od vypsání zadávacího řízení. To by mělo být podle Kolínské zahájeno ještě v dubnu.

„Obyvatelé Bělohorské ulice oceňují především širokou nabídku malých obchodů a restaurací, které dodávají místu atmosféru, proto je jedním z důležitých prvků obnovy posílení tohoto pocitu, ještě lepší zpřístupnění prostoru pro chodce, ale také zlepšení podmínek pro zásobování,“ řekla Kolínská.

Díky rekonstrukci přibude několik desítek nových stromů, usnadní se průjezd cyklistů a také vznikne nový prostor pro trávení volného času vybavený lavičkami. Pro větší bezpečnost cyklistů i chodců bude ulice zúžena do jednoho pruhu a vybudovány bezbariérové přechody a ostrůvky. Cílem je zklidnit provoz a vytvořit atraktivní obchodní ulici s bohatou zelení.

„K zpříjemnění a vyšší bezpečnosti ulice přispějí i nové přechody a širší chodníky. Díky nim budou lépe propojeny obě strany ulice a navíc přibude místo pro restaurační zahrádky. A to všechno pouze s minimální ztrátou parkovacích míst,“ slibuje Kolínská.

Rozbitý asfalt na chodnících má nahradit velkoformátová dlažba. Z chodníků také zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy. Doplní se i lavičky, stojany na kola a další mobiliář. Odhadované náklady jsou přes 200 milionů korun.