Chilli Cheerleaders lákají dívky na show i tvrdý trénink

Spousta holek sní o tom, že budou roztleskávačky. U nás se cheerleading hodně zvedá. Tým Chilli Cheerleaders se snaží se skloubit jak soutěžní část, tak tu komerčnější na sportovištích a akcích.



„Jedna kategorie je ta, proč ten sport vůbec vznikl. To je podpora na sportovních zápasech. Tam se snažíme vytvořit divákům lepší atmosféru. Pak je druhá větev, ta sportovní. I tam se ještě pořád snažíme udržet krok. Soutěžíme v kategorii Dance a můžeme se pochlubit řadou titulů. Ale za posledních pět let šla úroveň českého sportovního cheerleadingu neuvěřitelně nahoru, takže je to pro nás stále obtížnější,“ říká manažerka týmu Olga Kopřivová.



Chilli Cheerleaders Tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek od 19 hodin. Přijít může kdokoliv od 17 let.

V úterý jsou tréninky v areálu Sokol Praha Královské Vinohrady, ve čtvrtek v hale Tatranu Střešovice. Pro tento florbalový tým také Chilli nyní pomáhají bavit diváky. V rámci klubu funguje také taneční a gymnastická škola Cheer Academy, která je určena dětem od 3 do 16 let. Chilli Cheerleaders dříve byly na zápasech hokejistů Slavie i Sparty či týmu Lev Praha. K vidění byly i na utkáních fotbalové reprezentace, na basketbalu, házené, atletice, ale i na kulturních akcích.

Ta také vzpomíná, jak vše začalo. „Jako klub fungujeme od roku 2001. Už dříve jsme ale pracovali pro tehdejší Eurotel na podporu jejich kampaní a akcí. Vrcholem bylo MS v hokeji v roce 2004. Myslelo se, že tým pak skončí, ale zájemců bylo stále více a fungovali jsme dál. Pak se původní tým rozpustil, ale jelikož holky chodily, že jim to chybí, vzniklo Chilli,“ popisuje Kopřivová a k názvu dodává: „Chilli Cheerleaders nám přišlo zvukomalebné, navíc to slovo vystihuje to, čím jsme, tedy hot and spicy. Každý si pod tím asi představí něco peprného a šťavnatého.“



Jednou z trenérek je také Daniela Tesařová, kterou na cheerleadingu baví rozmanitost a v týmu Chilli i dobrá parta. „Všechny holky jsou v pohodě. Nemáme tady žádné rivalky,“ těší Danielu.

Chilli trénují dvakrát týdně. „Ve čtvrtek jsme v tělocvičně ve Střešovicích, kde můžeme zkoušet i stunty. To jsou pyramidy z lidí. Většinou čtyř až pěti osob, kde je nějaká základna a nahoře top, kterého vyhazují do vzduchu. Ale u nás to dělá pořád jedna holka,“ vysvětluje Daniela.

Nyní ale tým Chilli prochází generační výměnou, takže by rád přivítal nové posily. „Nemusí to být holky, které dělají cheerleading, můžou mít jen pohybovou průpravu z jiných sportů. Není třeba se bát. Navíc si můžou přivydělat na akcích. Je to i dobrá brigáda,“ láká Kopřivová.

Podobně do týmu přišla Hanka Mastná, která dříve dělala sportovní gymnastiku. „Ráda jsem se přidala. Nejvíc mě tady baví kolektiv. A potom pohyb a tanec. Udržujeme se neustále v kondici,“ dodává Hanka.