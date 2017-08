Chtěl najít zloděje, ale vězení nakonec hrozí jemu

Když vám v ulicích metropole někdo ukradne mobilní telefon, patrně se s prosbou o pomoc obrátíte buď na strážníky, nebo rovnou na policii. Takový způsob ale nebyl vlastní neznámému sprejerovi z Prahy 15, který situaci řešil po svém – raději se z problému vypsal v místním podchodu. Cestující procházející od zastávky Nádraží Hostivař si tak podle čtenáře deníku Metro, který nám zaslal fotografii z ­místa, již více než měsíc pročítají výhrůžný vzkaz vyzývající zloděje k­ nápravě činu.



Že se ale krádeže nemají řešit varováním zlodějů nápisy na zdech, se sprejer možná již brzy dozví od samotných policistů. Sice se ani jim, ani strážníkům nepodařilo v systémech dohledat, že by dotyčný krádež ohlásil, sám se však dostal do střetu se zákonem. „Obecně se dá říci, že ten, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, se dopouští trestného činu. Za to mu hrozí až jeden rok vězení,“ řekl deníku Metro mluvčí pražských policistů Jan Daněk s ­tím, že podivnou situaci přislíbili řešit místní policisté.

Vyřizování účtů na cizím majetku není přitom v metropoli žádnou novinkou. Asi před měsícem našel jeden z rezidentů v Řeporyjích své sportovní auto celé pokryté červenou barvou a­ skořápkami od vajec.

Podobnou škodolibost či dokonce pomstu zažil také řidič u parku Grébovka. Ten byl podle čtenáře vystupujícího pod přezdívkou Hanys Hanysovič potrestán vysypáním hromady odpadků z popelnic na svůj vůz za to, že si jako parkovací místo vybral místní chodník.