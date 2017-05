Chystají se nové tarify v pražské hromadné dopravě

Cena oblíbeného ročního kuponu MHD zůstane stejná. Město po dvou letech zkušebního provozu ponechá jeho cenu na 3650 korunách. „Jízdné zůstává stejné, žádné zdražení nepřipravujeme,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.



Hlavní město podle něj zadalo městské společnosti Ropid, která má organizaci hromadné dopravy na starosti, přípravu dalších změn.

První by mělo být zlevnění takzvané jízdenky T+R pro děti a seniory, tedy zvýhodněné celodenní jízdenky městské hromadné dopravy přikoupené k lístku na vlak. Nyní stojí 70 korun, zlevnit má pro zmíněné skupiny na 35 korun. Aktuálně se prodá takových jízdenek sedm set až tisíc měsíčně.

Město rovněž zvažuje, zda zapojit cestující z Prahy-východ a Prahy-západ do pražského, nikoliv středočeského tarifu. Pražané totiž často bydlí za hranicemi hlavního města, ale trvalé bydliště mají v Praze, pracují tu a jejich děti zde také chodí do školy.

Podle Dolínka by tento krok mohl motivovat některé cestující jezdit veřejnou dopravou, nikoli auty. Podrobnosti plánu zatím nejsou jasné, kdyby začaly jezdit autobusy dopravního podniku za hranice Prahy, znamenalo by to velký nárůst nákladů.

Zvažuje se i zavedení nového tarifu pro cestovní kanceláře nebo hotely, aby se turisté snáz dostali k tramvajence a?usnadnilo se jim cestování po Praze.