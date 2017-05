Cyklisty z centra málem vyhnaly e-koloběžky

Podle Stanislava Kozubka z Českého svazu cyklistů však radikální opatření, které by Prahu pro cyklisty téměř zneprůjezdnilo, není naštěstí konečné.

„Boj se segweyi trval radnici Prahy 1 pět a půl roku, takže chápeme, že pokud si najdou jejich provozovatelé novou hračku, radnice musí zareagovat. Slíbili jsme si ale, že najdeme společný kompromis k původnímu řešení do čtyř týdnů,“ řekl deníku Metro Kozubek.



Omezení pohybu cyklistů a koloběžek se mělo původně týkat jen nejkritičtějších míst, jako je Staroměstské náměstí či náměstí Republiky. Podle Vratislava Fillera z Automatu by se však nakonec od deseti do osmnácti hodin měly uzavřít nejen pěší zóny, ale i okolní ulice.

„Jde například o Železnou ulici či kus Příkop mezi Havířskou a Panskou ulicí. Obousměrná cyklostezka v Hybernské a Na Příkopě by podle nového usnesení vedla do zákazu vjezdu,“ vysvětluje Filler.

Opatření by se tak dotklo celé Prahy, protože přes centrum nevede jiná bezpečná cyklostezka. „Slouží jako bezpečný průjezd na celoměstské úrovni. Tímto krokem by se město dopravně posunulo o dvacet let zpátky,“ míní Filler.

Kritikou opatření nešetří ani půjčovna růžových kol Rekola. Podle jejího šéfa Vítka Ježka navíc nejde házet do jednoho pytle kola a motorizované koloběžky.

„Turisté často jezdí jako skupina a nedávají pozor. Elektrické koloběžky ale nejsou shodné s jízdními koly. Jde o moped, a na pěší zóny tak již nyní nepatří,“ dodává Ježek.