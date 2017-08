Dálnice za Hradcem Králové zase skončí v polích

Nový, 3,7 kilometru dlouhý úsek dálnice Osičky – Hradec Králové je ale poslední dobrou zprávou, kterou pro ně ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má. Stavba dálnice od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové, kvůli nevykoupeným pozemkům farmářky Ludmily Havránkové.



Dálnice by od Hradce měla pokračovat dál na Jaroměř a poté k polským hranicím v Královci u Trutnova, kde se má napojit na budovanou polskou silnici S3. Pokračování však je v nedohlednu. Výstavba dalších úseků z Hradce Králové na Jaroměř měla začít do konce letošního roku, ale stavební povolení napadlo rozkladem hnutí Děti Země. Podle ministra dopravy Dana Ťoka by se mohlo začít stavět na jaře příštího roku.

Ještě letos by mělo ŘSD dokončit dvě stavby: obchvat Dubence nedalo Příbrami na dálnici D4 a přestavěný úsek dálnice D46 u Prostějova. V pondělí ministr Ťok komentoval právě problém stavby D11. Podle něj stát nedokáže prosadit veřejný zájem dostatečně razantně.