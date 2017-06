Dolínek, či Ludvík. Pražská ČSSD hledá lídra

Uvnitř strany, která obvykle drží své vnitřní konflikty v metropoli pod pokličkou, se tentokrát bojuje pěkně nahlas. Spor o to, kdo povede pražské sociální demokraty do voleb, se dokonce přelil do ulic.



V úterý na tramvajové zastávce na Palackého náměstí rozmisťoval ministr zdravotnictví a pražský předseda ČSSD Miloslav Ludvík výstražné kužely, aby vyznačil, kde se nesmí kouřit podle nového protikuřáckého zákona.



O den později, stejné místo, jen protější strana kolejí a prakticky stejný čas. Jen tentokrát zde nekuřácký prostor vyznačuje žlutou páskou místopředseda strany Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu.



Pokud by rozhodovala prezentace na chodníku, zvítězil by Dolínek. Ministerstvem najatá agentura měla s vyznačením nekuřáckého prostoru problém. Dolínkovi navíc přispěchala na pomoc společnost vlastnící zastávky MHD, která na reklamní plochu umístila plakát s varováním, že tady si už nezapálíte.



Spory, které si „kluci“ z pražské buňky ČSSD obvykle dokázali mezi sebou vyříkat, tentokráte vyhřezly na povrch po stranickém sjezdu. Dolínek nahradil v předsednictvu strany Ludvíkovu dlouholetou spolupracovnici Lenku Tesku Arnoštovou. Ta měla získat jedno z předních míst na pražské kandidátce, to se ale nestalo. Ludvík obvinil Dolínka v rozhovoru pro server Seznam.cz, že nedodržuje své sliby, a odmítl vést pražskou kandidátku. „Já už jsem ve věku, kdy si myslím, že se dohody a to, na co se podá ruka, má dodržet. A zdá se, že v mladší generaci už to asi tak úplně obvyklé není,“ řekl Ludvík. Novým lídrem by se tak mohl stát právě Dolínek, který Ludvíkova tvrzení odmítá.



Rozhodne se příští víkend, kdy se se koná stranické referendum. Zhruba 2700 členů strany v metropoli bude vybírat svého lídra a určovat pořadí kandidátů do voleb. V referendu platí, že vítěz bere vše. Do Sněmovny bude z prvního místa kandidovat jen jeden z nich, ten druhý z kandidátky vypadne a může na parlamentní lavice zapomenout.



Celý spor by mohl mít ještě nepříjemnou dohru pro primátorku. Pravděpodobně by v případě Dolínkova vítězství přišla o svého radního. A stejný problém by řešil zastupitelský klub ČSSD. Dolínek o svém případném odchodu spekulovat nechce. „Do voleb určitě odcházet nebudu,“ dodal náměstek.