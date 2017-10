Droid ze Star Wars vyrostl v Praze

Sprejeři v Praze 2 Úklid nelegálních sprejerských výtvorů stojí Prahu 2 kolem dvou milionů korun ročně. Jde především o sprejerství ve smyslu postříkaných fasád budov či interiérů domů.



Ve tvorbě street artu Praha 2 místní naopak povzbuzuje. Předminulý víkend například uspořádala akci Žít kryt, v jejímž rámci si lidé mohli pod Nuselským mostem vyzkoušet pouliční umění, tzv. street art. Jedním z cílů akce byla i osvěta proti sprejerství.



Kryt Folimanka patří k největším v hlavním městě. Jeho kulaté větrací šachty z betonu tyčící se ve stejnojmenném parku se však staly minulý týden terčem sprejera. Ten ale svým počinem většinu místních nenaštval, naopak potěšil.



„Nějaká parta skvěle přeměnila starej výfuk z bunkru na třímetrový model toho robota R2-D2 z Hvězdných válek,“ říká čtenář deníku Metro Petr Svoboda, který deníku Metro zaslal fotografie nové místní atrakce.

Podle fanoušků filmové série i roztomilého droida, který v ní opakovaně zachraňuje kůži hlavním hrdinům, dělá robot podobně chvályhodnou službu také v parku na konci Lublaňské ulice. Dle šéfa fanklubu filmové série Czech Star Wars Universe Pavla Klimeše totiž přinesl do čtvrti nový život.

„Jindy tam projde sotva pár lidí a teď se sem lidé sjíždějí. Jako fanoušky nás tenhle streetartový počin určitě moc těší,“ řekl deníku Metro Klimeš. Fanoušci filmů z předaleké galaxie ale v souvislosti se vznikem nového monumentu neprožívají pouze euforii. „Na straně druhé jde pochopitelně o vandalismus. Nehledě na potenciální problém, který by mohl nastat, pokud by se majitelé licence na tohoto droida domáhali svých práv. Naštěstí kde není žalobce, není ani soudce. Třeba tu R2-D2 nějakou dobu zůstane,“ doufá Klimeš.

Samotná radnice Prahy 2 má z nového přírůstku radost. Nového obyvatele dokonce nazývá čapkovským robotem.

Podle starostky Prahy 2 Jany Černochové to však rozhodně neznamená, že by radnice plánovala polevit v boji se sprejery. „Nelegální sprejerství samozřejmě nepodporujeme, ale tato výzdoba nevzhledné šachty se nám líbí. Kde jinde by měl stát robot než v městské části, která je tak spojena s autorem tohoto termínu, Karlem Čapkem?“ usmívá se starostka Černochová.