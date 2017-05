Encyklopedie migrace ukazuje reálné příběhy uprchlíků

Studenti se rozhodli, že budou objektivně informovat o migrantech, migračních vlnách, jejich příčinách, důsledcích a průvodních jevech. „Pomáhali jsme uprchlíkům v Řecku a pak o situaci pořádali přednášky pro další studenty a veřejnost v rámci Studentského hnutí za solidaritu. Byli jsme překvapeni z veřejné debaty o tzv. uprchlické vlně,“ vysvětluje, proč se studenti rozhodli pracovat na encyklopedii migrace, Zuzana Terry, koordinátorka on-line Encyklopedie migrace a studentka fakulty humanitních studií.



Projekt spustili letos v lednu, ale pracovat na něm začali už před rokem. Web je rozdělen do tří rovin. V první jsou příběhy lidí, krátká videa, kde migranti a uprchlíci vypráví své příběhy. „Nezaměřujeme se pouze na Českou republiku, ale můžete zde zhlédnout příběhy i z Ukrajiny nebo Německa, samozřejmě s překladem. V druhé rovině popisujeme na těchto příbězích konkrétních lidí příčiny migrace, včetně situace v zemi, odkud lidé přicházejí. Zasazujeme migraci do kontextu,“ říká Terry. Třetí rovinou jsou reakce nás Evropanů, vše, co se děje zde, v Evropě, ČR – v zemích přijímajících – a má něco společného s migrací. Encyklopedie se věnuje i pohledu do historie.

Všechna hesla jsou psaná odborníky na dané, úzké téma. „Snažíme se popsat všechna místa, odkud lidé do Evropské unie migrují. Stejně tak popisujeme migraci, její příčiny a důsledky z různých stran různých oborů a pohledů, jsme interdisciplinární. Nicméně, zatím je hotových hesel minimum,“ přiznává Terry a dodává: „Máme zatím velmi dobře zpracovanou migraci z východní Evropy, poté budeme spouštět dalších 30 právnických hesel o azylovém právu, další hesla pak vyjdou zase v červenci, tam plánujeme sekci náboženských otázek. Chtěli bychom zpracovat migraci celého 20. století. Je to nikdy nekončící práce. Budou vznikat další nové výzvy a situace, ke kterým bude potřeba se vyjádřit a zasadit je do kontextu,“ dodává Terry.

Spolupracují především s Univerzitou Karlovou, a to s Fakultou humanitních studií, Filozofickou fakultou a Fakultou sociálních věcí, Pedagogickou fakultou i Evangelickou teologickou fakultou, mají navázanou spolupráci i s brněnskou Masarykovou univerzitou a kontaktují další. Většinu hesel píšou akademici, ale část také studenti včetně těch bývalých, jejich hesla ale pak kontrolují ještě učitelé, kteří se tématu věnují. „Odborník na Blízký východ, byť odborník migrace nemůže psát heslo o migraci z Ameriky,“ dodává Terry.

„Pokud byste v encyklopedii nyní nějaké heslo, které by tu mělo být, nenašli, budeme moc rádi, když nám napíšete. Na webu encyklopedie snadno najdete kontakty, nechceme nic vynechat, ale zatím je uložený pouze střípek hesel, která plánujeme,“ vzkazuje Terry.

Na stránkách Encyklopedie migrace je také několik statistik týkajících se migrace. „Statistiky nemám moc ráda. Naopak dávám přednost kvalitní analýze toho, co se děje nebo dělo, konkrétním příběhům, protože čísla jsou studená a o situaci nám tolik neřeknou,“ přiznává Terry, kterou nejvíce zaujal příběh Jásira ze Sýrie. Jak žil dříve, čím si musel projít před rozhodnutím migrovat, i jeho další životní příběh. „Je to hodně silný příběh a je dobré si uvědomit, že za uprchlíky jsou skutečné osudy lidí,“ říká. Jeho krátké video je dostupné na webu projektu.

Internetová Encyklopedie migrace má sloužit jak studentům, tak novinářům a všem, kteří se o problematiku více zajímají. „Pořádáme workshopy, jak s encyklopedií pracovat, aby byla co nejvíce využívaná,“ říká Terry. Představili ji například na Týdnu Solidarity a NGO Marketu, veletrhu neziskových organizací. „Díky tomu, že je encyklopedie mezioborová, mohou se setkávat vědci z různých oborů, kteří se zajímají o stejný problém, jen z jiného úhlu. Naše vize je, že encyklopedie bude i platformou pro vědce zabývající se migrací,“ uzavírá Terry.