Festival Life! - zábava pro celou rodinu.

SPORT Life! je stěžejní součástí celého festivalu a nabízí na 50 sportovních a zábavných aktivit pro celou rodinu. V prodejní části se představí mnoho značek vybavení pro sport a volný čas.



V pátek 9. listopadu začneme programem SPORT Life! pro mládež, který je určen žákům 6. – 9. tříd. Od pátku do neděle bude probíhat v pavilonu V oblíbená soutěž LA SPORTIVA SPORT Life! bouldercontest, zkoušet lezení i lanové atrakce mohou dospělí i děti. Pokud se chcete umět proběhnout městem nebo přírodou trochu jinak, na SPORT Life! se můžete naučit základy parkouru. Ve Freestyle zóně v pavilonu A se uskuteční tři mistrovství České republiky a také workshopy pro návštěvníky.



Zhruba dvacítka sportů čeká na sportovně zaměřené rodiny v Family hall (G2), kde bude možné také vyzkoušet atrakci z televizní show Drtivá porážka (Wipeout). Návštěvníci výstaviště si také budou moci zafandit u mistrovství ČR v Headisu, v dalším celorepublikovém klání se utkají špičky trickline v Czech Trickline Cup 2017 v pavilonu A. Do tří sekcí bude rozdělena kondiční zóna AC Fitness pro všechny, kteří už začali nebo chtějí začít s aktivním a zdravým životním stylem. Návštěvníkům se bude věnovat několik zkušených trenérů a k dispozici bude spousta nářadí a pomůcek.



Už poněkolikáté si užijeme syrový zvuk rally speciálů – v sobotu v pavilonu Z a jeho okolí proběhne exhibiční loučení se sezónou AGROTEC SportLife Rally Show 2017. V pavilonu V připravujeme oblíbenou hokejbalovou střelnici. Nejtěžší triky už teď pilují závodníci MERCEDES-BENZ GRAND BMX 2017, vy je uvidíte v pavilonu G1. Připraveno je i spousta dalších atrakcí a sportů, podívejte se na kompletní program SPORT Life! 2017.

Extrémní sporty

Milovníky adrenalinu potěší množství extrémních sportů. V pavilonu A1 si užijete Meatfly Freestyle Arenu, v pavilonu G1 na vás zase čeká 5. ročník závodu MERCEDES-BENZ GRAND BMX 2017 o titul Mistra ČR ve Freestyle BMX PARKU. Na stejném místě se uskuteční také biketrialové Halové mistrovství Evropy 2017 a 9. závod seriálu MČR, PČR a Poháru ČMF.

Mistrovství ČR v počítačových a mobilních hrách

Counter-Strike: Global Offensive a League of Legends. Ve dvou nejhranějších počítačových titulech současnosti zabojují ti nejlepší na Mistrovství ČR v počítačových hrách v pavilonu B. Po druhé událost pro hráče na PC doplní také Vodafone Mistrovství ČR v mobilních hrách. Na něm se utkají mistři v hrách Hearthstone a Clash Royale.

YOU2BER Life!

Jsou mladí a úspěšní – youtubeři. V sobotu 11. listopadu opět zavítají do Brna, aby se potkali s fanoušky a udělali si s nimi selfie. Proto zveme všechny příznivce House, Pedra, Fattyho, Makyny, Anny Šulc a dalších, aby přišli na VIP program, který chystáme v hale C. Pozor, lístky se na něj kupují zvlášť!

DANZA Life! cup

Jive, waltz, tango i další standardní a latinskoamerické tance musí ovládat páry, které budou bojovat v soutěži DANZA Life! CUP. Ta se premiérově uskuteční v neděli 12. listopadu ve 2. patře pavilonu E. Parket MEGA STUDIA jí bude patřit od 9 do 16 hodin. Přijďte tanečníky podpořit!

Flash mob se Simonou Krainovou, Leošem Marešem a Ondřejem Sokolem

Sobotní flash mob – tedy pokus o překonání rekordu v počtu lidí tančících stejnou choreografii na jednom místě – už neodmyslitelně patří k festivalu Life! Nejinak tomu bude i letos. Po dlouhé době si na pódiu zatančí i hvězdná žena. Šarmantní Simona Krainová opráší taneční znalosti, které získala ve slovenské soutěži Let’s Dance, a určitě předvede skvělý výkon.

Life! STYLE - vše pro moderní ženu

Dámy, nechte si poradit s líčením a oblékáním. Zavítejte do pavilonu A2 na nový projekt Life! STYLE. Dostanete se do péče profesionálních stylistů a vizážistů. Z výstaviště tak odejdete o několik let mladší. Navíc si nakoupíte zdravé a chutné potraviny.

Večerní párty

Zábava na výstavišti nekončí ani po zavření veletrhu. V pátek a sobotu jsme pro vás připravili párty. Techno akce PRIGL HALL vás roztančí v pátek. V sobotu pak potěšíme příznivce HIP HOPu. Na své si přijdou i milovníci masek – po druhé se do pavilonu E vrací oblíbená DANCE Life! Movie

Carneval Party

V zaplněných pavilonech toho na vás ale čeká mnohem více. Sledujte nás na Facebooku, kde se každý den dozvíte něco nového.