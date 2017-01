Herny v metropoli končí, některá kasina zůstávají

„Dochází přesně k tomu, co jsme slíbili – herny a kasina postupně nahradí občanská vybavenost,“ říká starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Místo jednoho z velkých podniků na Pankráci budou obchody, lahůdky a restaurace, místo dalšího v Krči supermarket.



Na konci roku 2015 hlavní město Praha schválilo novelu vyhlášky, která, zjednodušeně řečeno, zakazuje provoz míst s herními automaty. Všechna taková místa ale z metropole ještě nezmizela.

„Dobíhají některá správní řízení a někteří provozovatelé se snaží to protáhnout co nejvíc,“ popisuje starosta Prahy 7 Čižinský, který do politiky jako bojovník proti hazardu vstupoval. „Největší radost mám z toho, že místa uzavřených heren nezejí prázdnotou. Na jejich místě jsou nové kavárny a restaurace,“ pochvaluje si Čižinský.

K místům s minimálním hazardem patří od Nového roku i Praha 14. „Vzhledem k tomu, že řada těchto provozoven měla v době schválení úpravy platné povolení, k faktickému skončení jejich působení dochází až nyní, od 1. ledna 2017. Tímto způsobem se omezí přístup lidí k herním automatům, což samozřejmě kvituji,“ říká radní Irena Kolmanová.

Licence na provoz heren nemůže ministerstvo financí odebírat ihned, a herny tak mizí z metropole postupně. Ve správním řízení mohou jejich majitelé například podávat žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření nebo námitky z podjatosti, po vydání rozhodnutí pak rozklad.

V Praze je více než 212 heren, ke konci roku ministerstvo financí zahájilo 184 správních řízení, z toho 69 už skončilo zákazem herny. Zbytek rozhodnutí je zatím prvoinstančních, tedy nepravomocných.

Podle novely, kterou zastupitelé schválili, mohou být zrušeny všechny herny, naopak některá kasina, pro která platí přísnější pravidla, mohou zůstat. Ale zatímco Praha 4 ruší herny i kasina, třeba Praha 1 se rozhodla svá kasina zachovat.

„Po roce fungování vnímáme toto rozhodnutí, tedy zachování kasin, jako správné,“ říká mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Radnici ale vadí, že peníze získané z odvodu kasin putují z města do všech městských částí, tedy i tam, kde mají nulovou toleranci hazardu. „Jednáme o změně přerozdělovacího systému a doufáme, že se nám to podaří změnit,“ dodala Blažková.