Horní Rakousko. Je tak blízké, že můžete na lyže zajet jen tak

I přesto je dobré už mít plán, kde se letos vyřádit. Co třeba do Horního Rakouska? Ano, do Alp, které máme nejblíže!



Sjezdovky Světového poháru i ráj pro freeridery

Höss v Hinterstoderu je lyžařské středisko Světového poháru. Výběrová 3,5 kilometru dlouhá trasa má spád až 60 procent. Pro tvrdé muže a ženy jsou připraveny i odpovídající akce: 6. ledna se koná Vertical Up, kdy musí účastníci zvládnout sjezdovku Světového poháru zdola nahoru. V blízkosti dolní stanice lanovky v Hinterstoderu se v prosinci otvírá nový hotel Explorer se zaměřením na sportovně založené hosty. Freesports Arena Dachstein Krippenstein se pyšní 30 kilometry variant pro jízdu mimo sjezdovky. Freerideři Krippenstein milují, protože od horní stanice lanovky ve vysokohorském terénu vede každý ride prašanem. Kdo zůstane na upravené sjezdovce, zvolí 11 kilometrů dlouhý sjezd do údolí.

Dachstein West, Hochficht či Wurzeralm: vyberte si!

V lyžařské oblasti Dachstein West kolem Gosau je krédem pestrá sportovní zábava: 14 zábavních sjezdovek Gaudipisten jako třeba sjezdovka s umělými muldami nebo závodní trať s měřením času či Snow Cross trať. Od 14. prosince se otvírá Coee Alpin Hotel Dachstein v Gosau, který nabízí možnost ubytování střižené na míru rodinám a sportovně založeným hostům. Kdo chce nechat každodenní starosti v údolí a užívat si lyžování, je na Kasbergu v Grünau im Almtal na správné adrese. Podle chuti a nálady si můžete vybrat příkřejší terén, nebo pohodovou rodinnou sjezdovku. Rodiny nedají dopustit na Hochficht v Böhmerwaldu.

Největší lyžařské středisko mimo Alpy nabízí přehledné sjezdovky a velkoryse řešený dětský areál přímo u dolní stanice lanovky. Ještě více pohodlí na Hochfichtu slibuje nová 10místná kabinková lanovka na Reischlberg s mezistanicí u zastřešeného pojízdného pásu pro děti. Lanovka Feuerkogelseilbahn v Ebensee am Traunsee vede do lyžařského střediska Feuerkogel. Příjemné a klidné rodinné lyžařské středisko začíná ve výšce téměř 1400 metrů. Nejvyšším bodem je Frauenkar s 1870 metry.