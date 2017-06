Institut je otevřen všem. Není to tajemná skautská klubovna

Co je to Skautský institut a jaké pořádáte akce?

Prostory Skautského institutu na Staromáku jsme rozjeli díky podpoře rady hlavního města už asi před dvěma lety. Za tu dobu se tu odehrálo přes šest set vzdělávacích, výchovných a kulturních akcí pro více než třicet tisíc návštěvníků.

Jsou určeny jen pro skauty?

Prostory a akce jsou samozřejmě přístupné široké veřejnosti, není to nějaká naše tajemná skautská klubovna. Všechno je přístupné zdarma. Primátorka Krnáčová představila před časem plány na pražský kulturní klastr, jehož by měl být SI součástí.

Jak plány pokračují?

Pokračuje to skvěle a my jsme za tuto iniciativu i podporu paní primátorky moc rádi. Myslím, že i díky naší činnosti se podaří celý komplex Radničních domů v centru Prahy oživit zajímavými aktivitami ve spolupráci s dalšími institucemi. Hodně na tom teď pracujeme, aby vše bylo připraveno po prázdninách.

Buďte konkrétnější, na co se můžeme na těšit?

Bude to velký projekt, který radniční blok otevře smysluplně veřejnosti. Klíčová témata pro nás jsou výchova a vzdělávání v 21. století, smartcities, kreativní průmysly a s nimi spojená průmyslová revoluce 4.0. Tato témata jsou ve světě, který semění tak rychle, že nejsme schopni se na to adaptovat, naprosto zásadní. Jsem rád, že jsou skauti u toho, když se něco takového rozjíždí.

Plánujete rozšíření i do dalších měst?

Od začátku, když jsme projekt rozjížděli, jsme měli vizi, že by mohl inspirovatmladé lidi i v jiných městech. A stalo se, naše týmy fungují už i v Olomouci, Plzni a Brně. V Brně to nabralo rychlé obrátky, radnice Brna-střed nám poskytla prostory v centru města, velký pětipatrový dům, a brzo se rozjede Skautský institut na Moravském náměstí.

Kde na to vezmou skauti peníze?

Rozjet podobnou věc je samozřejmě náročné na energii lidí i na peníze. My toho zvládneme spoustu sami odmakat, ale některé věci bez peněz zkrátka nejdou. Tak jsme spustili kampaň na Hit- Hit (www.hithit.cz/SI), kde jsme vybírali nějaké základní prostředky na vybavení. Zatím to jde dobře a budeme rádi za podporu veřejnosti.