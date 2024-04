Týn nad Vltavou hledá podobu čtvrti pro stovky lidí, nahradí ubytovnu

Oprýskané a zčásti dlouhodobě neobývané paneláky na jižním okraji Hlineckého sídliště v Týně nad Vltavou se dají označit za ostudu města. Už příští rok se ale podle starosty Karla Hladečka může tříhektarová lokalita začít zásadně proměňovat.

Radnice totiž plánuje bývalou ubytovnu Blanice přestavět na novou čtvrť. Její podobu má v příštích měsících určit architektonická soutěž.

Starosta s městským architektem Ondřejem Benešem a předsedou stavební komise Václavem Čihákem tento týden na besedě s veřejností představili možnosti, jaké se momentálně na místě areálu nabízejí.

„Podle našich představ by zde mělo být 150 bytových jednotek až pro 400 lidí. Je nám ale jasné, že bude velmi složité komplexně pochopit takto velkou čtvrť a navrhnout smysluplné a proveditelné řešení. Důležité bude areál propojit s Hlineckým sídlištěm i se zbytkem města. Dnes lokalita působí spíše jako blok pro obyvatele sídliště, protože je vizuálně ošklivá a ani není průchozí,“ poznamenal Hladeček.

Zároveň také upozornil, že přestavba celé čtvrti není otázkou příštích několika let. „Může to trvat i desítky roků, než bude hotová. Uvažovali jsme nad tím i s ohledem na případnou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, jejíž dokončení by se časově mohlo sejít s dostavbou nové čtvrti,“ doplnil starosta. Podle jeho odhadu by její vybudování mělo stát přes miliardu korun.

Co se týče architektonické soutěže, již město vypíše v červnu, bude pracovat jak s možností zachování části stávajících budov, tak s jejich kompletní demolicí. Předchozí vedení města preferovalo variantu demolice tří a rekonstrukce jednoho z paneláků, později své plány redukovalo na opravu pouze tří podlaží panelového domu.

„Jejich budoucnost je zásadní otázkou celého projektu. Musíme vzít v úvahu i ekonomickou výhodnost, která podle prvních analýz naznačuje, že se spíše vyplatí kompletní demolice. Nechceme, abychom vytvořili šuplíkový projekt, chceme přilákat i developery. Hledáme nyní kompromis mezi tím, co chce město a co lze vůbec postavit,“ naznačil městský architekt Beneš.

Město nyní vlastní jen 28 bytů

Původní plány na rekonstrukci části panelového domu počítaly s náklady okolo 42 milionů. „Pokud bychom nechali zateplit celý panelák, bylo by to až 95 milionů. To by se ekonomicky nevyplatilo. Zastávali jsme s komisí názor výstavby jiného typu bydlení, které by mělo v lokalitě přidanou hodnotu. Rekonstrukce je navíc velmi náročná i po stavební stránce,“ shrnul závěry stavební komise její předseda Čihák.

Jedna z prvních analýz kromě odmítané rekonstrukce všech čtyř panelových domů ukazovala možnost výstavby řadových domů na jejich místě.

„Dává to smysl právě i po ekonomické stránce. Bude ale záležet hlavně na soutěžících, jak celý prostor pojmou. Nechceme se fixovat na jedinou možnost, i když se zatím jeví jako jedna z těch lepších,“ upřesnil Beneš.

Jeden z obyvatel města se starosty zeptal, zda město bude na budování čtvrti hledat i dotační podporu. „Určitě se po ní budeme poohlížet, musí ale dávat smysl. Neradi bychom projekt přetvářeli právě podle vypsaných dotací, svazovalo by nám to ruce. Více nám dává smysl spolupráce s developery,“ odpověděl Hladeček.

Zároveň upozornil, že část bytového fondu si město bude chtít ponechat. „Nyní máme jako město pouze 28 bytů, to je opravdu málo. Budeme hledat nějaký rozumný kompromis,“ dodal starosta.