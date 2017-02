Jak se Brno časem změnilo? Prozrazuje nová fotovýstava

Proměny Brna Výstava se koná v Galerii Celnice v areálu vily Löw-Beer. Expozice mapuje na historických i současných fotografiích proměnu některých míst ve městě. Exponáty historické fotografické techniky jsou zapůjčeny ze sbírek Technického muzea v Brně. Výstava je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a potrvá až do 26. března. Vstup do vily činí 150 korun.