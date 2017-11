Jako kdyby sám krtek opravil kanály v Horních Měcholupech

„To je opravdu vrchol, jak se v Horních Měcholupech opravují kanály,“ napsala do redakce deníku Metro čtenářka Šárka Pavlíčková a připojila i ­fotky z ulice Boloňská. Víka kanálů jsou několik centimetrů nad povrchem chodníku a ­z dálky připomínají spíš krtince. Vstupní víka od revizních šachet kanalizace někdo v dobré víře obalil asfaltovou drtí, ale nikdo se k této opravě nehlásí.



Chodníky i kanalizace jsou ze 70. let minulého století.

Chodníky i kanalizace jsou ze 70. let minulého století. Podle Aleše Cejnara, tajemníka městské části Praha 15, pokleslo podloží více, proto celá komunikace je níž než otvory kanálových šachet. „Tento problém se historicky týká i dalších komunikací na celém území zástavby Horních Měcholup, kdy dochází po výstavbě sídliště k sesedání povrchů z důvodu špatného hutnění a sesedání spodních vrstev. Závady jsou postupně odstraňovány, ať již na komunikacích ve svěřené správě Prahy 15, tak na komunikacích Technické správy komunikací (TSK). Například v celé délce ulice Milánská, další úseky vozovek a­ chodníků v této oblasti,“ říká Aleš Cejnar.

„Kanály byly vystouplé vždy a dříve snad prý obetonované. Zkrátka nikdy nebyly přizpůsobené výšce chodníku,“ dodává čtenářka Pavlíčková. Podle ní je oasfaltování staré přibližně dva měsíce.

To potvrzuje i Barbora Lišková, tisková mluvčí z TSK: „Protože byly kanály postavené výš už při výstavbě sídliště podobně jako v propojovacím chodníku Janovská – Veronské náměstí a na řadě dalších míst v ­této oblasti. V ­žádném případě se však nejedná o celoplošný a rovnoměrný pokles chodníku v důsledku špatného ‚zhutnění‘, jak uvádí Pražské vodovody a kanalizace (PVK).“ Hutnění materiálu je technologie, která slouží pro zvýšení únosnosti materiálu, zamezuje sesedání.

Chodník v ulici Boloňská patří do vlastnictví města Prahy a spravuje jej TSK. Nikdo se ale k nyní provedené úpravě vyšších kanálů nehlásí. Městská část Praha 15 řeší tuto záležitost na základě upozornění paní Pavlíčkové s­ TSK a PVK.

„Tuto ‚opravu‘ jsme neprovedli, ani nezadali nějaké externí firmě,“ řekl deníku Metro Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí PVK. Opravu neprovedlo ani TSK, které sice má chodník ve správě, ale inženýrské sítě spadají pod PVK, uvedla Barbora Lišková z­ TSK. „Je na správě inženýrských sítí tedy na PVK, kdy dojde k úpravě kanálů. My bohužel podle zákona nemůžeme investovat do něčeho, co není naše,“ vysvětluje Barbora Lišková.

Chodník se vyvyšovat nebude. V budoucnu se plánuje snížení šachet a lokální oprava cest, což vychází levněji a­ v ­návaznosti na okolní cesty i rozumně.