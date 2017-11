Kandidáti na prezidenta podle svých slov o zdraví nic netají

Zlomovým okamžikem byla rakovina plic Václava Havla v roce 1996. Zdraví prezidenta se od té doby stalo předmětem otevřené diskuse, lékaři popisovali podrobnosti z operací, kancelář prezidenta republiky začala vydávat oficiální tiskové zprávy. Po desetiletích utajování jsme znali detaily o fyzické kondici, o chřipkách, endoprotézách i závažných operacích nejvyššího ústavního činitele.



Zdraví se stalo předmětem letošní předvolební kampaně. Fyzický stav současné hlavy státu vzbuzuje už delší dobu obavy, jestli by byl Miloš Zeman schopen vykonávat náročnou funkci i ve druhém období. Prezident Miloš Zeman v poslední době několikrát deklaroval, pod tlakem veřejnosti i médií, že o jeho fyzickém stavu informovali jeho lékaři. Naposledy uvedl, že jeho cukrovka odešla a jediné, co ho trápí, je neuropatie, která mu ztěžuje chůzi.



Jako první z jeho soupeřů odtajnil podrobnosti o svém zdravotním stavu už loni Michal Horáček. Deník Metro proto oslovil i zbylých sedm kandidátů. Otázka byla stručná: Zveřejníte svou zdravotní dokumentaci, a pokud byste se stal prezidentem, informoval byste pravidelně o svém zdravotním stavu?

Jiří Drahoš

Nemám co tajit, ale nepovažuji za nutné zveřejňovat zdravotní dokumentaci. Pokud bych se stal prezidentem, veřejnost by byla o mém zdravotním stavu pravidelně informovaná.



Pavel Fischer

Svou zdravotní dokumentaci rád zveřejním, nemám s tím problém. Prezident republiky je veřejná osoba a na otázky ohledně svého zdravotního stavu by měl být vždy připraven odpovědět.



Petr Hannig

Pokud bych se probojoval z prvního do druhého kola, zveřejním údaje o svém zdravotním stavu.



Marek Hilšer

Lékařskou zprávu zveřejním, vystaví mi ji praktický lékař. V případě, že bych se stal prezidentem, a pokud bych se měnil tak, že by mé zdraví ohrožovalo výkon funkce, tak bych svůj zdravotní stav zveřejňoval. To znamená v případě závažných onemocnění, která by výrazně oslabovala fyzický nebo psychický stav. Jinak v současné době netrpím žádným onemocněním a cítím se zcela fit.



Jiří Hynek

Jsem zcela zdráv, pravidelně daruji krev, a to bych nemohl, kdyby mi cokoli bylo. Jsem aktivní sportovec, pravidelně se účastním lyžařského závodu Jizerská padesátka, jednou týdně hraji sálovou kopanou, jednou týdně tenis. Jsem fyzicky naprosto v pořádku. Nevidím důvod, proč bych měl zveřejňovat zdravotní dokumentaci. To ať dělají ti, kteří zdravotně v pořádku nejsou.



Vratislav Kulhánek

Zveřejňování zdravotního stavu mezi povinnosti kandidátů nepatří. Mám za to, že sami musí být dostatečně soudní, aby posoudili své fyzické schopnosti potřebné k výkonu funkce prezidenta a všech povinností s ní spojených. Já se jako celoživotní aktivní sportovec cítím naprosto zdráv a všechny lékařské prohlídky, které jsem v rámci prevence absolvoval, to rozhodně potvrzují. Stejně odpovědně hodlám posuzovat svůj stav i v budoucnu.



Mirek Topolánek

Jsem přesvědčen, že lidé mají právo znát zdravotní stav vrcholných zástupců státu, takže nepochybně jako prezident republiky bych takový pravidelný report, nejen o stavu Unie, podával a myslím si, že je to standardní na celém světě. Můj ošetřující lékař vyžaduje prohlídku, aby mohl tyto informace hodnověrně poskytnout. Každopádně tyto informace míním v průběhu své kampaně uvést. Je všeobecně známo, že mám cukrovku, která neodešla, ale kterou držím dietou a disciplínou na přijatelné úrovni a pod normou, která se bere za standardní.



Horáčkův zdravotní striptýz. Výška, váha, tlak, sny i jídelníček

Podrobné informace připravil tým lékařů z prestižní soukromé kliniky.



Ze zpráv z let 2013, 2015 a 2016 můžeme vyčíst například to, že jeho otec trpěl tři desetiletí maniodepresivní psychózou.

Michal Horáček měří 178 centimetrů a váží 80 kilo. Lékaři doporučili upravit váhu na 62 kilogramů, jeho ideální váha podle měření bodystatem by měla být v rozmezí 65 až 68 kilogramů.

Horáček kouří od dvaceti let 15 až 20 cigaret denně. Vidí a slyší dobře. Někdy hůř usíná.

Po úrazu při sportu absolvoval opakovaně operace levého oka. Jí méně vepřového a nejí bílé pečivo.

Lékaři podrobně prozkoumali jeho játra, ledviny, plíce a další orgány.