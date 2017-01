Karlovo náměstí čeká obnova. Řeší se, co na náměstí být může, a co ne

Autorem parku na Karlově náměstí je architekt František Thomayer, mladší bratr slavného lékaře Josefa. Architekt, který během svého života navrhl mnoho zámeckých zahrad i městských parků.



Hlavní město teď plánuje obnovu tohoto jeho velkého díla. „Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) bude mít za úkol vybrat projektanta a návrh revitalizace parku. Výběr proběhne formou soutěžního dialogu, který umožní jak zapojení mnoha zainteresovaných stran, tak veřejnosti,“ říká Marek Vácha, mluvčí IPR. Jeho součástí bude podle Váchy i úvodní veřejně přístupná odborná konference. Výsledky by měly být jasné do září tohoto roku.

Podle pražské radní pro životní prostředí Jany Plamínkové je soutěžní dialog nejrychlejší možnost, jak zahájit obnovu Karlova náměstí a vybrat to nejlepší řešení. Nejdůležitější podle ní je, že si všichni vyjasní mantinely, co na Karlově náměstí může být a co už ne.

„Obrousí se rozpory, které tam přetrvávají, zejména mezi Prahou 2, která si náměstí představuje jako hlavní společenské centrum čtvrti, a památkáři, kteří si představují, že se tam zrekonstruuje chráněná památka,“ vysvětluje Plamínková.

Ale už letos tomu budou předcházet některé práce, například vznikne nový přechod přes Resslovu ulici. Úpravy čekají i semafory, obnoví se část inženýrských sítí.