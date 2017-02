Kdo chce alespoň životní minimum, tak musí makat

Už to tu jednou bylo Od roku 2012 zavedla sociální reforma exministra Jaromíra Drábka (TOP 09) povinnou veřejnou službu.

Měli na ni chodit ti, co byli přes dva měsíce bez zaměstnání. Když odmítli, vyřadil je úřad práce z evidence a ­přišli o dávky. Ústavní soud to přirovnal k ­nucené práci a povinnou službu zrušil. Podle kritiků má současná novela blízko k té exministra Drábka. Podle nich nová pravidla k práci příliš motivovat nebudou. Příjem lidí, kteří odpracují 20 hodin, se totiž vlastně nezmění. Lidé by si tak mohli stěžovat na to, že pracují zadarmo. Navíc také hrozí, že míst pro veřejnou službu nebude dostatek.