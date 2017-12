Dětský domov v Klánovicích vychovává také vysokoškoláky

Za téměř šedesát let existence klánovického domova prošly jeho třemi objekty v krásném lesním prostředí této městské části stovky dětí, které tu našly dočasný nebo trvalý domov.



Dětské domovy nejsou velkochovy, jak se říká Dětské domovy nahrazují dětem výchovu rodičů do doby, než o dalším rozhodnou soudy.

V České republice je v současnosti asi 30 domovů pro děti do tří let. Pro starší děti od tří let a mládež jich je přes 140. Ročně přijde do dětských domovů něco přes tisícovku dětí, přibližně stejný počet jich zase odejde. Vracejí se buď zpátky k rodinám, nebo ukončí střední či vysokou školu. Maximální kapacita dětského domova je zákonem stanovena nanejvýš na 48 dětí. Ty jsou rozděleny do rodinných skupin. Například v Klánovicích jsou děti v šesti skupinách, o#každou se starají čtyři vychovatelé.

Přes všechnu osvětu se děti z dětských domovů setkávají stále se stejnými předsudky. Vrstevníci, kteří se dozvědí, kde žijí, je často politují a projeví nějakým způsobem účast. To je to podle ředitelky klánovického domova Dany Kuchtové ta příjemnější varianta. „Někdy ale uslyší jen: A a za co tam seš?“ připomíná. „Představy některých lidí totiž zamrzly u filmu Requiem pro panenku,“ říká Dana Kuchtová. „Nechápou, že problémy nemají děti, ale jejich rodiče. Ti selhali, proto děti skončily u nás.“ Dětský domov, děcák, rovná se pasťák

Pověsti o teplácích a společných vycházkách

Mezi další klišé a mýty, které její svěřenkyně a svěřence provázejí, podobně jako v jiných dětských domovech, patří například to, že děti chodí na procházky ve dvojstupech a v určené denní době, stravují se společně, společně se dívají na televizi, chodí v teplácích a spí ve velkých ratejnách.

Přitom děti žijí ve svých skupinách, kde jim rodiče nahrazují tety nebo strejdové, nepořádek mívají v pokoji stejně jako jiné děti jejich věku. A to, že za nimi do některé ze čtyř prvorepublikových objektů, které domov v Klánovicích využívá, chodívají na návštěvu kamarádi a spolužáci, je zcela normální. „Mají mobily, jezdí městskou dopravou samy,“ vyvrací ředitelka zkreslené informace.

Děti, které kradou a jsou na drogách. Tak se někdy na tuto problematiku lidé dívají. Přitom procento dětí, které opravdu mají problémy v chování a ve vztazích, se podle ní neliší od dětí z kompletních rodin. Daně Kuchtové nejdou do hlavy čísla, která se čas od času objevují, hlavně to, že až polovina dětí končí po odchodu z dětského domova na ulici nebo v dluzích.

Studují právo i pedagogiku

„Určitě jsou zranitelnější, i když samy v rámci skupin hospodaří odmala a my jim vštěpujeme do hlavy, jak nakládat s penězi,“ říká ředitelka Kuchtová. Jenže když si chtějí pronajmout byt, nemají desetitisíce na složení zálohy a nájmy dopředu. Rozhodně ale nesouhlasí s tím, že by „její“ děti měly třeba horší pracovní morálku a návyky než jiné děti, jak jsme před časem psali o dětech z domovů a zkušenostech firem s nimi.

Klánovické děti chodívají na brigády a praxe už od šestnácti let. Pokud někde nakonec odmítnou nabídku k trvalé práci, je to spíš proto, že to neladí s jejich zaměřením, než že by měly „ruce dozadu“. Teď jsou mezi necelými padesáti dětmi čtyři vysokoškoláci. „Studují právo, ekonomiku, finance, pedagogiku,“ prozrazuje ředitelka dětského domova z pražských Klánovic. Na to jsou hrdí.