Kryštof si splnil svůj sen

Jak to vidím já Jako Coldplay?

Už když jsem při sobotním příchodu na stadion dostala od hostesek náramek, bylo mi jasné, na co bude. Ti, kteří sledují světovou popovou scénu, dobře vědí, jakou barevně světelnou parádu dokáží na stadionu udělat. A taky mi bylo jasné, že se budu dočítat, že Kryštof kopírují Coldplay. Netrvalo dlouho a tyto příspěvky se objevily. Kapela sama na Facebooku uvedla, že se inspirovala u Taylor Swift, ale ono je to vlastně jedno. Zřejmě některým vadí, že nedostávají pořád něco nového, ale co by to mělo být? Všichni se učíme a inspirujeme u zkušenějších a tím zahraniční umělci v tomto smyslu rozhodně jsou. Navíc tyto náramky geniálně zapojí dav desítek tisíc fanoušků do dění. Ono se nic víc než ohňostroje, konfety, projekce a pyrotechnika podle mě ani vymyslet nedá, jen to různě kombinovat. Až s něčím světově unikátním nějaký český interpret přijde, pojďme to ocenit a pochválit. Zatím je pro mě skvělým počinem, že někdo takhle šikovně přenesl do Česka show jako Kryštof na Strahov. Iveta Benáková