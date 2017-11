Letiště plné falešných kondomů. Celníci na Ruzyni zabavili dvě tuny

Zaměstnanci Celního úřadu na Letišti Václava Havla v Praze řešili minulý týden kuriózní případ. Celníci při kontrole zajistili téměř sto tisíc falešných kondomů zaslaných z ­Číny. Označeny byly obrazovou ochrannou známkou společnosti Durex, která patří mezi přední výrobce prezervativů.



Podle mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně celníci takové množství padělků kondomů v poslední době nepamatují. „Celníci pojali podezření na základě podkladů ke zboží, jednalo se o velmi neobvyklou destinaci pro tento konkrétní druh zboží. Zda je zboží podělkem, určuje vždy zástupce ochranné známky, se kterým celní úřad, respektive celní správa spolupracuje,“ vysvětluje mluvčí ruzyňských celníků, jak byla nepovolená zásilka odhalena.

Pokud by se prezervativy dostaly do oběhu, mohly by být zdraví škodlivé, protože zboží nebylo nijak testováno. Může jít například o vysoký obsah ftalátů nebo také nekvalitní materiál, který by nemusel splňovat účely, pro něž si kondomy lidé kupují. Ušlý zisk by také vznikl majiteli ochranné známky, tedy výrobci prezervativů, a to až ve výši sedmi milionů korun.

V tuto chvíli Celní úřad Praha Ruzyně už spolupracuje s ­policií. O případném potrestání padělatelů rozhodne až státní zástupce, který určí, zda byly naplněny veškeré skutkové podstaty trestného činu.