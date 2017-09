Letnou i okolím Dolních Měcholup vás provedou komentované prohlídky

Toulky Prahou Pestrý kolorit pražských čtvrtí můžete objevovat také s organizací Praha Neznámá, která vás zavede třeba do míst, kde se natáčela Obecná škola nebo do Bubenče, kudy mohla vést druhá Královská cesta. V sobotu 14. října se můžete vrátit v čase do doby prvorepublikových chudinských kolonií – konkrétně Na Slatinách. Na komentované vycházce uvidíte, jak bydlela „elita“ chudinských čtvrtí, a dozvíte se, jak se v takových koloniích žilo a proč přežily až do dneška. Sraz je ve 14 hodin na zastávce Slavia. Ve čtvrtek 5. října začíná na Hradčanské v 17.30 komentovaná prohlídka po slavných vilách v Bubenči. „Podíváme se, kde bydlel Alfons Mucha, armádní generál Pellé, ale také k málo známé vile od Dušana Jurkoviče,“ láká na prohlídku průvodkyně Kateřina Racková. Vycházky mají omezenou kapacitu, proto je lepší si je koupit v předprodeji na webu www.prahaneznama.cz, kde najdete další informace