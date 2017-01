Luxus z Pařížské míří i do okolních ulic Prahy

Stačí přivřít oči a máte pocit, že se neprocházíte Pařížskou ulicí od Vltavy ke Staroměstskému náměstí, ale třeba po jejím předobraze, pařížském bulváru Champs-Élysées.

Nejdražší ulice světa podle měsíčního nájmu za metr I přes pokles o třetinu je nájemné v Hongkongu druhé nejvyšší na světě. Nejrychleji rostoucí nájmy jsou v Londýně. Za rok poskočily téměř o 54 procent. ● New York, USA Fifth Avenue – 3277 eur ● Hongkong, Russell Street – 1520 eur ● Londýn, Spojené království New Bond Street – 1379 eur ● Francie, Paříž A. des Champs-Élysées – 1119 eur ● Tokio, Japonsko Chuo Dari – 1074 eur ● Sydney, Austrálie Shopping center – 822 eur ● Curych, Švýcarsko Bahnhofstrasse – 742 eur ● Singapur Shopping center – 702 eur ● Peking, Čína Shopping center – 677 eur ● Kanton, Čína Shopping center – 659 eur

Vývěsní štíty a výlohy totiž mohou hravě soutěžit s nejluxusnějšími místy světa. Svá sídla tu ne náhodou mají právě ty firmy, které jsou považovány za symboly luxusu. Je libo šátek od Hermése, kabelku od Louise Vuittona nebo hodinky Rolex? Najdete je v Pařížské ulici.



Luxus v téhle ulici není jenom zdání. Podle studie společnosti CBRE, světového lídra v oblasti komerčních realitních služeb, je tahle pražská adresa nejatraktivnější ve střední a východní Evropě.

V porovnání s nejluxusnější ulicí světa, newyorskou Pátou Avenue, je ale pražská Pařížská pořád chudou příbuznou. Nájmy tam jsou oproti naší

metropoli patnáctinásobné. „Nájem v nejdražší ulici v Česku je za 220 eur za metr čtvereční měsíčně, kterou následuje ulice Na Příkopě s 215 eury,“ vypočítává Tomáš Beránek z CBRE.

Nově se zóna luxusu rozšiřuje z Pařížské i do dalších částí Josefova, třeba do Maiselovy nebo Široké. „Je to kvůli nedostatku prostor,“ potvrzuje Beránek. Řada proslulých značek by do Pařížské ráda, ale musejí na vhodné místo čekat, a to i několik let.

Expanzi značek, ale i postupný růst nájmů podporuje rostoucí počet turistů. Ti také tvoří většinu zákazníků butiků. Historie luxusu v Pařížské je dlouhá zhruba dvacet let. První porevoluční butik zde otevřela slavná francouzská značka Hermés v roce 1997.