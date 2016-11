Malá smrt i Dcera. Festival ukáže, to nejlepší z australských filmů

V kině Lucerna bude ode dneška do neděle probíhat Australský filmový festival. Mimo jiné diváci mohou zhlédnout komedii o lásce a sexu v netradiční podobě s názvem Malá smrt (The Little Death), což v anglickém slangu znamená orgasmus. Tvůrci se ve filmu snažili ukázat, že takový námět lze ztvárnit i bez nahých scén a s vtipem. Objeví se i dokument Jiná země (Another Country), s putováním za původními obyvateli.