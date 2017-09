Praha chce kamiony na Spořilově zazipovat

Magistrát a starostové Prahy 4 a 11 odtajnili plány těžkého zakrytí Spořilovské spojky v ­rámci projektu Zelený zip pro Spořilov. Navržené řešení je plně koordinováno s uvažovaným prodloužením tramvajové trati přes Spořilov na Jižní Město, včetně nové smyčky.

Zelené vyhlídky Spořilov čekají plánovaným zastřešením spojovací komunikace zásadní změny.

Předpokládané stavební náklady na stavbu jsou bez DPH 3,3 miliardy korun. Investiční náklady včetně rizik a rezerv 4,6 miliardy korun. Nový park vybudovaný na zastřešené silnici má plánovanou plochu 4,4 hektaru. Prodloužení tramvajové trasy povede po stropě silničního tubusu. Současná linka 11 končí u napojení na Jižní spojku. Počítá se s výstavbou bruslařské dráhy, která bude také na stropě tunelu. Tunel je dlouhý 1185 metrů (západní tubus) a 1012 metrů (východní tubus). Protihlukové stěny u výjezdů nebudou delší než 200 metrů. Vnitřní povrch tunelu je projektován tak, aby byl bez slepých nebo nepřístupných míst.

„Náš odhad, kdy by mohla být rušná komunikace zakrytá, se odvíjí od toho, jak dlouho se budou schvalovat potřebné dokumenty nutné k zahájení stavby,“ říká starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.

Budování na dva až čtyři roky

Dokumenty má na starosti Technická správa komunikací. Podle zvoleného způsobu výstavby by budování zabralo dva až čtyři roky. Jak se uvádí v projektu, stavbaři by mohli kopnout do země v roce 2020 nebo 2021.



Rušná čtyřproudová vozovka vyvolává mezi obyvateli Spořilova už roky velké emoce a protesty. Nyní je naděje, že zmizí v tunelu již kolem roku 2025. Pokud vše půjde podle plánu. Situace v okolí Spořilovské spojky je podle starosty Štěpánka ze zdravotního hlediska neúnosná.

Vznikne tunel

Spořilovská slouží jako spojnice dálnice D1 a Jižní spojky. Po ní pokračují auta směrem na Hradec Králové a ­Mladou Boleslav a patří k­ místům, která jsou hlavně ve špičce ucpaná kamionovou dopravou. Zastřešení komunikace by ukončilo rozdělení staré vilové části Spořilova a novější výstavby.