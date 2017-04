Metropole omladí vozy záchranky. Chtějí udržovat stáří vozidel do šesti let

Vozy záchranky rychle stárnou, a proto má město v plánu postupný nákup nových sanitek s lepším vybavením. Od dříve nakoupených se ty nové budou lišit svou hmotností, jsou o půl tuny těžší.

To způsobí hlavně nové vybavení sanitek. „V souladu s nejnovějšími technologickými požadavky na současný provoz je do nových vozidel nutné aplikovat nové konstrukční prvky,“ vysvětluje ředitel záchranky Petr Kolouch.

„Jedním z důvodů nákupu je dodržení dojezdové doby i v podmínkách komplikující se průjezdnosti Prahy,“ říká Radek Lacko, radní Prahy.

Vozy tak mají nově mít strojní nakládací systém transportních nosítek, lepší komunikační systém, rozvody anesteziologických plynů nebo systém elektronické kontroly vozidla. Zhruba třetina vozů je podle radního pro zdravotnictví Radka Lacka nyní starší osmi let a desítka nejstarší aut je dokonce stará deset let.

„Je zapotřebí udržovat stáří vozidel do zhruba šesti let a do náběhu 250 tisíc kilometrů,“ popisuje Lacko. Letos potřebují záchranáři koupit pět vozů, a to kvůli dvěma novým plánovaným výjezdovým základnám Průběžná a Letiště. V dalších letech budou nákupy techniky pokračovat, záchranka bude potřebovat vozy například pro Radotín, Argentinskou nebo Modřany.

„Nabízíme dojezdové časy pod polovinou zákonné doby, která je dvacet minut. V Praze to dokážeme za osm minut. Také proto potřebujeme nové základny a nové vozy,“ uvedl Kolouch. Podle něj je současnou strategií záchranky včas obměňovat staré vozy za nové, a to i kvůli ekonomickým důvodům. Ve vyhovujícím technickém stavu se záchrance daří vozy udržovat šest let, za tuto dobu jsou v normě i náklady na jejich opravu.

Pražští radní už schválili obnovu vozů záchranné služby do roku 2021. Letos by měli záchranáři koupit pět vozů, od roku 2018 by jich měli nakupovat 15 ročně. Předpokládaná cena jednoho auta je 4,7 milionu korun. V následujících letech se má počet pořízených vozů zvýšit na 15 ročně.

Stará vozidla ale ve šrotu neskončí, budou dál sloužit jako náhradní a záložní při výpadku nebo opravách.