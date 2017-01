Národní muzeum se po opravě otevře už příští rok

Místo sbírek je v expozicích lešení a prach, místo vědců a ­kurátorů v budově pracují dělníci a ­na střechách místo holubů sedí restaurátoři a obnovují sousoší, zašlá smogem nebo střelbou sovětských okupantů.

Historická budova Národního muzea je v polovině náročné generální rekonstrukce, první v ­její století a­ čtvrt dlouhé historii. Hotovo má být už příští rok, 28. října 2018 se zde u příležitosti sto let republiky otevře společná výstava českého a slovenského Národního muzea. Objekt se sice otevře, ale kromě výstavy bude většina expozic otevírána postupně do půlky roku 2020.



Mramor, fresky i pískovec, tedy všechno, co by mohlo být uvnitř památky poškozeno a ­nešlo odmontovat, zakrylo dva a půl hektaru dřevotřískových desek. „Stavba je svým rozsahem s ničím nesrovnatelná,“ potvrzuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. I po velkém stěhování do depozitářů zůstaly uvnitř stavebního ruchu tři exponáty. Slavná kostra velryby společně s vycpaným slonem a žirafou byly tak velké, že neprošly dveřmi. Proto zůstaly ve speciálním dvojitém obalu uvnitř.

Bez Muzea si Václavák už neumíme představit 125 let bez větších oprav.

Monumentální novorenesanční budova Muzea stojí v horní části náměstí od roku 1891. Vyrostla na místě hradeb. Budovu postavenou podle projektu architekta Josefa Schulze neničí jen metro a kolem projíždějící auta. V ­květnu 1945 poškodila vestibul bomba, v­ srpnu 1968 střelba okupantů.

Nebuduje se jen v objektu. Venku kutá bagr a pomalu se zakusuje do asfaltu začátku Vinohradské třídy. Tak vzniká tunel, který zvýší pohodlí návštěvníků. Propojí totiž starou a ­novou budovu Národního muzea.

Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové čeká první překvapení už poté, co dělníci z lešení sejmou ochranné plachty. „Budova se převleče do světlejšího kabátu. Fasáda se vrátí k původní, světlejší barevnosti,“ vysvětluje Goryczková.

Opravy komplikují některé nečekané nálezy. Nejprve objevili archeologové pod Muzeem zbytky barokních novoměstských hradeb, pak zase našli dělníci azbest v jedné z ­mladších úprav.