Osvojení dětí pro registrované páry je problém

Kateřina a Veronika z Plzeňska jsou pár už patnáct let. Mají tři děti. Nejstarší syn a nejmladší dcera jsou biologické děti Veroniky. Prostřední dcera je potomek Kateřiny. Ačkoliv si připadají jako rodina, v jistých situacích je úřady jako rodinu neberou.

Jednotlivec si dítě osvojit může. Pár už ne. ● Ústavní soud loni otevřel lidem žijícím v registrovaném partnerství cestu k individuálnímu osvojení dítěte. Svobodní gayové a lesby si dosud teoreticky dítě jako jednotlivci osvojit mohli, po uzavření registrovaného partnerství už to nešlo. Nález soudu se ale přímo nevztahuje ke společnému osvojení. Nedopadá ani na situace, kdy registrovaný partner chce osvojit partnerovo dítě.

● Novela zákona o registrovaném partnerství by měla umožnit přiosvojení dítěte partnera v rámci registrovaného partnerství v případech, kdy má dítě právně pouze jednoho rodiče nebo kdy druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte partnera.

Například Kateřina nemůže Veroničiny děti vzít k lékaři. Sice je odmalička vychovává, ale na papíře s nimi nemá nic společného. To by mohla změnit novela, kterou dnes projednají poslanci. Tedy v případě, že se dostane na program.



O novele, která by umožnila gayům a lesbám osvojit si dítě partnera, se mluví už několik let. „Snažíme se, ale parlament se tím prostě nechce zabývat – máme poslední šanci s tím něco udělat. Když ne teď, tak poslanci a poslankyně nestihnou novelu do podzimních voleb schválit. Návrh tím spadne pod stůl a budeme začínat zase od nuly,“ píšou na svém webu aktivisté z Proudu (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu).

„V Poslanecké sněmovně je hodně různých zákonů, a aby se na ten náš dostala řada, je třeba ho zařadit jako pevný bod na program,“ říkají aktivisté. Mají příslib od poslankyně Radky Maxové (ANO), že se pokusí novelu do programu zařadit.

Aby svou věc aktivisté podpořili, vydají se dnes do Sněmovny. Na Facebooku již přislíbilo svou účast na dnešním jednání Sněmovny sto podporovatelů osvojení.