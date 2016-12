O Vánocích budou některé parkovací zóny v Praze zdarma

„Každá městská část si to musí určit sama. Naše doporučení se shoduje s tím, co dělá třeba Praha 3, když od 22. prosince do 2. ledna přeruší platnost zón,“ říká náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Ale třeba Praha 1 má jiný názor. „O svátcích nebude nic měnit na parkovacích zónách v centru Prahy. Doporučujeme návštěvám využívat raději MHD,“ říká mluvčí Praha 1 Veronika Blažková. Podobné to bude i v Praze 7.

Naopak pětka a šestka umožní bezplatné parkování v oranžových i fialových zónách, šestka jen ve fialových.