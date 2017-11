Povolit předzahrádku bude v Praze 1 snazší

Nový systém Provozovatelé by si díky softwaru pouze vyzvedli originální výtisk povolení a zbytek by vyřídili po internetu.

Týkalo by se to však pouze těch zahrádek, které již jednou povoleny byly a jejichž rozměry se nemají zvětšovat. Naopak zmenšování či změna doby provozu nejsou v ­systému problém.