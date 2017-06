Pražská tečka za Pavlem Bémem

Je rozhodnutí rady města definitivní tečkou pro Prahu za kauzou Opencard?

Jsem člověk, který se hlavně dívá dopředu, takže pro mě definitivní tečka bylo vyřešení problému, a to přišlo se zavedením Lítačky. Samozřejmě jsme chtěli pohnat k odpovědnosti i všechny ty, kdo za tím obrovským tunelem stojí, a myslím, že jsme pro to udělali všechny. Možnost podání civilní žaloby jsme prověřovali, ale pokud se nemáme chovat stejně jako oni a bezúčelně vyhazovat veřejné miliony, tak ji podat nemůžeme.



Proč jste se rozhodli nežalovat bývalého primátora Pavla Béma či jeho náměstka Petra Hulínského?

Máme dvě stanoviska od renomovaných právních kanceláří a obě se shodují, že bychom naději na úspěch v tom sporu neměli. Musíme si uvědomit, že jít do předem prohraného soudního sporu, kde by se náklady města vyšplhaly do desítek milionů, by bylo nezodpovědné. V podstatě bychom se kvůli získání politických bodu chovali stejně jako ti, kteří v minulosti město rozkrádali.



Město v projektu utopilo 1,7 miliardy korun. Kdo za to může, lze pojmenovat viníka?

Jedna věc je něco si myslet a chtít to, druhá věc je mít dostatek důkazů to prokázat... Ty bohužel nejsou. Šetřila to policie, zabývala se tím předchozí vedení radnice, a jediný, kdo byl dohnán k nějaké odpovědnosti, jsou úředníci. Asi je všem jasné, že zrovna ti se řídili politickými pokyny. Sedm let jsem stála v čele české pobočky Transparency International a věřte mi, že pokud by existoval způsob, jak dohnat k odpovědnosti všechny, kdo za tím obrovským tunelem stáli, byla bych první, kdo by tu žalobu šel podat. Musím se ale chovat odpovědně vůči městu a nemůžu vyhodit další desítky milionů za předem prohraný spor.



Jak pokračují další soudy kolem Opencard? Mám na mysli zejména spory s majitelem práv k ke kartě, společností EMS.

Spory stále probíhají a pravděpodobně se ještě nějakou dobu potáhnou. To je dědictví z bémovské éry, se kterým se prostě musíme postupně vypořádávat. Zásadní ale je, že máme Lítačku, která funguje a nejsou s ní žádné problémy. Navíc patří městu, takže ji můžeme a budeme dále rozvíjet.



Piráti rozhodnutí rady kritizují a hrozí současné radě žalobou...

Postoj Pirátů, zejména pana Michálka je trapný. Má právní vzdělání, takže moc dobře ví, jaká je reálná situace a co by znamenalo jít v takovém případě do soudního sporu. Klidně by ty desítky milionů vyhodil, jen aby si na Facebook mohl napsat „Díky mně podala rada žalobu na Béma“. To, že by ta žaloba neuspěla a Pražané by za to zaplatili velké peníze, tím už by se jistě nechlubil. Bohužel si pan Michálek založil na tomto tématu politickou kariéru a teď se navíc blíží volby. Já mu ale do kampaně přispívat nehodlám.