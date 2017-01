Při procházce Prahou si s dětmi hráli, vznikl tak zábavný průvodce

Jak vás projekt napadl?

Společně s dětmi moc rádi cestujeme a poznáváme nová místa. Přáli jsme si, aby naše děti poznávání památek skutečně bavilo, a proto jsme tomu začali přizpůsobovat náš program. Osvědčilo se nám, když jsme pro ně připravili nějaké úkoly, hádanky či rébusy. Kluci se tak pro objevování památek hravou formou nadchli a sami si pak vymýšleli různé úkoly.

Samotná realizace už šla hladce?

Vypracovala jsem představu a požádala o spolupráci Prague City Tourism (PCT). Můj nápad se jim moc líbil. Společně jsme pak pro Hravou Prahu vybrali ty nejkrásnější pražské památky a vytvořili texty.

Jak dlouho nakonec trvalo průvodce připravit?

Nápad vznikl asi před dvěma lety a Hravá Praha vyšla loni v listopadu. Protože jsme chtěli mít co nejkrásnější fotografie pražských památek, čekali jsme například i na příhodné počasí. Fotky vyšly opravdu krásně. Myslím, že čekání stálo za to.

Co všechno lidé při pořízení Hravé Prahy dostanou?

Hravá Praha se skládá z 35 karet pražských památek. Každá karta obsahuje zajímavé informace o dané památce a tři úkoly, za jejichž splnění děti dostanou samolepku s motivem památky. Samolepku si pak mohou na kartu nalepit. Součástí balení je i mapka s vyznačenými památkami, která usnadní plánování trasy.

Kolik času úkoly zaberou?

Záleží na konkrétní památce. V průměru deset až patnáct minut. Úkoly jsou zábavné, děti mají u každé památky za úkol něco zjistit nebo najít. Například ve Zlaté uličce najít domek, ve kterém bydlel Franz Kafka, na Václavském náměstí zjistit, co drží v ruce socha sv. Václava na koni, a na Staroměstské mostecké věži najít oblíbený symbol krále Václava IV.

Od kolika let má cenu Hravou Prahu brát na výlety?

Je určena pro rodiče s dětmi ve věku asi od šesti let. V tom věku si už děti mohou přečíst zajímavosti a úkoly samy.

Chystáte rozšíření?

Ano, několik nápadů již máme. V Praze jsou i další krásné památky, které by děti mohly objevovat. Lidé, kteří si průvodce zakoupili, se ptají, jestli vydáme hravé průvodce také pro jiná česká města. Uvažujeme i o zahraničních městech, jako například Řím či Londýn.

Kde všude se dá poznávací hra aktuálně pořídit?

Na naší webové stránce www.hravapraha.cz, v e-shopu a informačních centrech PCT. Konkrétně na Staroměstské radnici na Staroměstském náměstí a v Rytířské ulici na Můstku. Na všech těchto místech stojí Hravá Praha 299 korun.

Podle přízvuku nepocházíte z Prahy, jak dlouho zde žijete?

Pocházím z Moravy a do Prahy jsem se přestěhovala zhruba před dvaceti lety. Mezitím jsem žila osm let v zahraničí, v Budapešti a v Ženevě. Zpátky do Prahy jsem se moc ráda vrátila. Je to skutečně jedno z nejkrásnějších měst na světě.