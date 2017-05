Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová | foto: Ministerstvo pro místní rozvoj

Rychlejší stavba rodinných domů či dálnic je v ohrožení

O urychlení stavebního řízení se v Česku mluví už řadu let. Třeba jen pro domek je potřeba řada povolení a razítek. To by měla změnit novela stavebního zákona, o které se má jednat už tento týden. Podle ekologů má však úprava řadu nedostatků.

Odborníci na životní prostředí také varují, že případné schválení novely sebere lidem možnost chránit své okolí. „Supermarket za domem, benzinová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí,“ varuje Platforma 21, která sepsala výzvu Vraťte lidem práva. Tu podepsalo už šest tisíc lidí a podporuje ji na šedesát nejrůznějších spolků.

Novela se nelíbí ani Českému svazu ochránců přírody. „Vzít lidem možnost zapojit se do ochrany svého okolí je cesta úplně špatným směrem. Jsou stovky příkladů, kdy místní občanská sdružení pomohla zabránit negativním zásahům ve volné krajině i přímo ve městech a obcích,“ říká Libor Ambrozek, předseda svazu. Podle zastánců novely je ale úprava stavebního zákona nutně třeba. Povolování nových staveb je totiž v Česku jedno z nejpomalejších v Evropě. To má novela změnit. Ulevit se tak má jak velkým, tak drobným stavebníkům. „Všechny rodinné domy bez ohledu na zastavěnou plochu bude možné postavit jen na ohlášení,“ vyzdvihuje jednu z novinek ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ohlášení je, laicky řečeno, jednodušší verzí stavebního povolení. Rozdíl pro rodinu, která staví dům, je hlavně ve lhůtách. Souhlas s ohlášením vydává úřad už do měsíce, zatímco stavební povolení mu může trvat mnohem déle. Novela má u velkých staveb, jako jsou například dálnice, také sloučit územní a stavební řízení s procesem EIA, tedy s posuzováním vlivu na životní prostředí. Neměly by se tak už opakovat průtahy, které doprovázely stavbu dálnice D8, kdy ekologičtí aktivisté několikrát zpochybňovali stavební rozhodnutí, a stavba se tak táhla roky. Jednání aktivistů často zdržuje i stavby bytových domů. „Například pro jeden z našich projektů jsme získali územní rozhodnutí už v roce 2004, pravomocné stavební povolení potom až v roce 2013. Tak dlouho dokázali aktivisté prostřednictvím odvolání a žalob v územním a stavebním řízení záměr blokovat,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka developerské společnosti Central Group. Na novele stavebního zákona se neshodly senátní výbory Urychlení stavebního řízení je jednou z priorit vlády. Ministryně pro místní rozvoj na novele stavebního zákona pracovala tři roky. Přesto se zdá, že má úprava řadu nedostatků.



Novelu stavebního zákona minulý týden nedoporučil ke schválení ústavně-právní výbor Senátu. O pár dní později o úpravě jednal další senátní výbor, tentokrát hospodářský. Ten novelu podpořil.



Senátoři mají o zákonu hlasovat na příští schůzi. Ta začíná tuto středu.



Do Senátu se chystá i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Chce přesvědčit senátory, aby normu schválili. Pokud neuspěje, bude k přehlasování Senátu potřebovat 101 poslanců.



Za co nejrychlejší schválení zákona se přimlouvá Hospodářská komora, která současný stav pokládá za neudržitelný.



Ekologové naopak nynější stav hájí. Podle nich dosavadní právo občanů chránit své prostředí k úředním průtahům nevedlo.