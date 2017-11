Skoro čtyři sta let starý čertův úpis vystaví ve skleníku

Vánoce v lidové tradici Výstava se koná od 1. prosince do 1. ledna ve skleníku Botanické zahradě PřF UK Na Slupi.

Připraveny jsou ukázky výroby ozdob, vánočních předmětů a mnoho dalšího. Od 11 do 15 hodin si o víkendu můžete s dětmi vyrábět anděly, v neděli i čerty. 9. prosince si tu můžete zhotovit taštičky s potiskem. Vstupné je 60 korun, snížené činí 50 korun, děti do šesti let zdarma. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

www.vanocni-vystava.cz