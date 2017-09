Tradiční výstava začíná zítra

Připravena je také řada doprovodných programů, jako jsou turnaje v piškvorkách, kvíz o ceny nebo science show v podání brněnského VIDA centra.



Z deskových her, které se na výstavě představí, je zajímavá například Kingdomino. Ta letos získala mezinárodní cenu Spiel des Jahres. Na výstavě bude k vyzkoušení i hra Ice Cool: Ledová škola, která byla oceněna v kategorii her pro děti. Představí se také další letošní novinky – první hra z trilogie Century s názvem Cesta koření, hned dvě stolní únikové hry Únikovka a Exit nebo hra Rudolf II. navazující na loňský úspěch hry o Karlu IV., napětí doplní oblíbená hra Cortex spojující postřeh, rychlost a logiku.

Výstava je otevřena ve středu a čtvrtek od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 20 hodin a v sobotu od 10 do 18 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 90 korun, snížené vstupné pro děti do 15 let a držitele karty EYCA je 60 korun.