Učitelé si polepší, přesto stávkovou pohotovost drží dál

Ještě není vyhráno, řekl si včera šéf školských odborů František Dobšík. Stávkovou pohotovost zatím neodvolal, a to ani přesto, že představitelé vládní koalice slíbili, že přidají peníze na platy ve veřejné sféře. Učitelé dostanou přidáno od listopadu patnáct procent, další státní zaměstnanci deset procent. „Až to bude černé na bílém, tak tomu uvěřím,“ uvedl šéf školských odborů.



Průměrné platy v Česku Státní zaměstnanci si polepší.



Už nyní je ale jejich plat vyšší, než je v České republice průměr.



Průměrný plat státních zaměstnanců byl ve druhém čtvrtletí letošního roku 32 741 korun hrubého.



S desetiprocentním navýšením se průměrný plat ve veřejné sféře ocitne na částce 36 015 korun.



Průměrný plat ve veřejném sektoru se v Česku za poslední tři roky zvedl o téměř 3500 korun.



Průměrný plat ve školství v druhém čtvrtletí letošního roku činil 26 916 korun.



Průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku činí 29 346 korun.



Premiér Bohuslav Sobotka předpokládá, že po včerejší dohodě koalice vláda schválí nařízení o zvýšení platových tarifů do konce září, tedy ve stejném termínu jako rozpočet. „Lepší odměňování ve školství je jednoznačně pozitivní pro zlepšení úrovně vzdělávání a budoucnost naší země,“ uvedl premiér.

Také volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek včera řekl, že díky lepšímu vývoji ekonomiky i státního rozpočtu, než se čekalo, by se peníze na platy měly najít. S poukazem na volební sliby koaličních partnerů uvedl, že pokud někdo slibuje učitelům plat na úrovni 150 procent průměrné mzdy, neměl by se bránit současnému zvýšení.

Důvod k oslavám zatím nemají zástupci vysokých škol. Kabinet sice včera také jednal o zvýšení rozpočtu pro vysoké školy, ale zatím není jasné, kolik peněz jim stát přidá. Bude záležet na objemu úspor, které najdou jednotlivá ministerstva ve svých rezervách. Například ministr dopravy Dan Ťok se však už dal slyšet, že neví, kde má rozpočtové rezervy hledat. Jeho resort má do této částky přispět 600 miliony korun, ale k dispozici má v rezervě volných zhruba jen 350 milionů. Pokud by mělo ministerstvo poslat více peněz, muselo by je vzít z jiných položek, což by mohlo ohrozit například zimní údržbu silnic.

Ačkoliv se ohledně zvyšování platů nejčastěji mluví o učitelích, přidáno dostanou také vojáci, policisté či hasiči. Vojáci a příslušníci bezpečnostních složek si naposledy polepšili od začátku července. Policisté, hasiči či celníci dostali přidáno deset procent, vojákům se tarify zvedly přibližně o sedm procent.

Základ výdělku by se měl o desetinu zvýšit také úředníkům, pracovníkům v sociálních službách a kulturních zařízeních, knihovnách, muzeích či divadlech, hudebníkům filharmonií, neučitelským profesím či technickým silám. Od ledna by se pak měly zvednout o deset procent tarify ve zdravotnictví.