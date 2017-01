Úniky z vodovodního potrubí v Praze poznají nejlépe v noci

Jaké ztráty řešíte?

Každá úpravna vody, v našem případě Želivka a Káraný, má na výstupu vodoměr a každý zákazník má svůj vodoměr. My řešíme to, co se ztratí po cestě.



Voda se ztrácí jen při poruchách?

Všechno se neztratí jen kvůli poruchám, máme i černé odběry, ale to není tak zásadní číslo. Hlavní část objemu ztrát však tvoří skryté úniky vody.



Jak to řešíte?

Snažíme se vodu sledovat. Rozdělili jsme síť na provozní pásma, do kterých měříme nátok a vyhodnocujeme. Nejvíc nás zajímá minimální průtok v noci, kdy identifikujeme skryté uniky.



Kolik takových zón máte?

Máme 179 zón a z toho 168 měříme. Denně online vyhodnocujeme 95 procent sítě.



Jak hledáte úniky? Chodíte po ulicích a posloucháte?

Naší zbraní je speciální software, který denně vyhodnocuje noční úniky mezi jednou a třetí ranní, kdy spotřeba prakticky neexistuje a mělo by unikat jen to, co teče do země. Když zjistíme problém, vysíláme diagnostiky a zjišťujeme, co se děje. Diagnostici jedou po šumu unikající vody z potrubí...



Jak to vypadá?

Většinou instalujeme snímače na hydranty, určíme odkud přichází šum a pak zpřesňujeme další diagnostikou místo pro výkop.



Kolik sítě ročně prověříte?

Loni jsme prověřili ze 4500 kilometrů potrubí 2900 kilometrů a našli jsme 335 úniků. Když to zprůměruju, tak každý den jeden.



Dá se říct, kde je to v Praze nejhorší? Sto let stará litina na Vinohradech nebo šedá polská litina na sídlištích?

Je to případ od případu. U starého potrubí je problém v dopravním zatížení. Stará litina v bočních ulicích je bezproblémová, pod hlavními ulicemi může problém být. Stejné je to na sídlištích, různé dodávky potrubí z tehdejších zemí RVHP mají různou kvalitu.



Podle čeho navrhujete větší opravy? Jen podle stáří?

Máme několik kritérií. Neposuzujeme jen podle stáří, ale právě podle počtu poruch.



Má na poruchy vliv i počasí?

Zima je vždycky velká zátěž, je to vidět na našem webu, kde máme přehled aktuálních havárií. Obecně zimní měsíce jsou nejhorší. Poruchovost letí se stoupajícím mrazem. Zmrzlá půda tlačí na podloží a potrubí praská.



Má nižší ztrátovost dopad i na cenu vody v Praze? Zaplatíme méně?

Samozřejmě, že to má dopad. Neušetříme jen peníze za vodu, ale i za elektřinu potřebnou pro její čerpání. Pozitivně se nižší ztráty projevily již v ceně pro rok 2017, kdy se zvýšila pouze o 0,27 procenta.