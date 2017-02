V cizině hledám nové výzvy, abych neusnula na vavřínech, říká zpěvačka Lenny

Hearts Tour TOUR 2017 3. 3. Karlovy Vary (LD Stará Role)



8. 3. Brno (Klub Radost)



9. 3. Hranice na Moravě (Sokolovna Hranice)



10. 3. Zlín (Masters of Rock Café)



11. 3. Velké Meziříčí (Klub Jupiter)



16. 3. Kladno (DK Kladno)



17. 3. Pardubice (Klub ABC)



18. 3. Liberec (KD Lidové Sady)



22. 3. Klatovy (Kulturní dům)



25. 3. Tábor (Klub Milenium)



Minimálně Evropa se její jméno a tvorbu už učí znát. Hrají ji v Chorvatsku a Srbsku, chystá remix skladby pro Německo a její singl Hell.o se drží v top 10 nejhranějších písní v italském éteru. V rozhovoru se rozpovídala nejen o tom, jaký byl přístup italských novinářů, když tam jela, ale také co představí fanouškům na blížící se jarní části Hearts Tour.



Za pár dní vyrazíte na jarní část svého Hearts Tour, jaké bude?

Na turné se těším, ale zároveň jsem nečekala, že vůbec bude. Děláme ho pro lidi, kteří se na podzim na koncerty nedostali nebo se jim to tak líbilo, že chtějí jít znovu. Zůstalo stejné, jen jsem dotahovali detaily. Už víme, co fungovalo a co tolik ne. Máme možnost si s tím trochu víc pohrát.



Deska Hearts je pro fanoušky sice relativně nová, ale vy jste jí již několik let chystala. Plánujete už novou tvorbu?

Co se týče nové tvorby, je to tak, jak říkáte. Fanoušci znají Hearts půl roku, vydavatelství dává do éteru singly, ale je pravda, že já už jsem trochu netrpělivá hrát něco dalšího. Úspěch alba mě nakopnul k tomu, abych psala dál. Mám celý štos písniček, na kterých pracujeme opět s producentem Ondrou Fiedlerem.



Kdy tedy se tedy dočkáme novinky?

Myslím, že v nejbližší době. Že dlouho nevydržím je nehrát, protože si myslím, že některé jsou velmi aktuální.



Mluvila jste o Ondřeji Fiedlerovi, který s vámi hraje v kapele, produkuje vaše písně a zároveň je pomáhá skládat. Čím dál tím víc ale spolupracuje i s jinými interprety. Nebojíte se, že vám uteče?

Trošku se bojím. Zdůrazňovala jsem mu, že to nesmí udělat. (smích) Ale já jsem vždycky věděla, obzvláště když naše album mělo takový úspěch, že jeho jména si někdo všimne. Ale Ondra si dobře vybírá s kým bude spolupracovat a to podle toho, jaký mají ti hudebníci zápal. Vzhledem k tomu, jak jsme si hudebně sedli, a víme, co jeden od druhého očekávat, a že máme totožnou vizi, jak mají skladby vypadat, budeme i ty nové skladby dělat spolu.



Mluvíte o tom, jak se doplňujete. Ale při podzimní části turné jste se občas oba tak pohybovali po pódiu, až jsem měla strach, že se srazíte.

To dělá ta hudba! My jsme oba spíše stydliví. Ale když vylezete na jeviště a pulsuje s vámi muzika, dělá to divy. Snažím se vždy z písniček při zpěvu dostat energii, kterou jsem měla, když jsem je skládala. Pódium miluji, protože vím, že je to de facto jediné místo, kde se cítím být úplně svobodná.



Nejde opomenout ani vaše aktuální úspěchy v Itálii. Víte, jak se vaše nahrávka dostala zrovna tam?

Skoro ne, abych pravdu řekla. Z nějakého důvodu, který mně přijde úžasný, se jim moje muzika tak líbila a tak jí uvěřili, že se tamní pobočka vydavatelství rozhodla nasadit Hell.o rovnou v 34 rádiích v celé zemi. Nekalkulovali s#tím, že by ji nasadili jen do jednoho a čekali, jak se jí bude dařit. Doufala jsem, že si písničky posluchači všimnou, ale ne že mě tam pozvou jako hosta do rádií a televizí.



Jaké to bylo?

Chovali se moc hezky, měla jsem možnost být úplně přirozená. Vůbec mě překvapilo, že si pozvou zahraničního mladého začínající interpreta a dají mu tolik prostoru.



Jaká je italská pop music? Proč si vybrali zrovna hit Hell.o?

Ta písnička prostě funguje. Což jsme viděli ještě předtím, než vyšla na desce a my ji hráli na festivalech. Téměř u žádné jiné písničky lidé takhle spontánně nereagovali. Já Hell.o hodně věřila, a tak mě úplně nepřekvapilo, že si ji vybrali. Ačkoliv kdybych někdy před rokem přišla na vydavatelství a říkala, že tahle písnička bude v top 10 nejhranějších v Itálii, asi by si mysleli, že jsem se zbláznila. (smích) Na tvorbě mě ale fascinuje to, že jste to vy, kdo si prvotně musí věřit, nikdo jiný to za vás neudělá.



Upravovala jste nějakou skladbu?

Ne, takhle si ji vybrali a takhle ji nasadili. Ale třeba země jako Chorvatsko či Srbsko, kde mě také hrají, si třeba Hell.o vůbec nevybrali, vybrali si skladbu Lover. Ale to protože to tam znají a vědí, co se bude poslouchat. A třeba v Německu po mně chtějí remix. Teď jich máme několik a budeme vybírat, který tam pošleme.



Vzpomínám si, při minulém interview jsme se bavily o tom, jestli chcete být úspěšná v zahraničí. Čekala jste tehdy, že to přijde tak rychle?

Cesta skladby Hell.o do italských rádií trvala asi půl roku. Nechci vypadat jako lajdák, co nemá představu o své budoucnosti, ale v tomto bodu cítím, že je potřeba být flexibilní a nikde se moc ne- uvazovat. Teď je pro mě tento nezávislý postup potřeba, nevím, co bude za půl roku. Ale lhala bych, že nechci, aby se ta muzika dostala k co nejvíce lidem. Mým snem bylo vždy cestovat a dělat muziku, a kdyby se tyto věci spojily, bylo by to naprosto úžasné.



S tím tedy souvisí i vaše vyjádření, že nevíte, kam vás to nyní zavane...

Do Anglie jezdím pravidelně sbírat podněty. Potřebuji jezdit do zahraničí, abych sbírala inspiraci a motivaci. Je to krásný úspěch, kterého jsem v Česku dosáhla, a jsem za něj vděčná, ale zároveň je potřeba se srovnávat se zahraničním trhem, protože tady by člověk mohl rychle usnout na vavřínech. Snažím se nepřemýšlet o muzice tak, že ji dělám jen pro Česko, ale i ven.